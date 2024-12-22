Ветрянка стала причиной смерти ребенка в Москве

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По информации источника, родители ребенка изначально отказались от госпитализации, надеясь вылечить дочь в домашних условиях.

Девочку 15 декабря привезли в инфекционное отделение больницы в Химках с высокой температурой, но там родители написали отказ от получения помощи и вернулись домой.

Спустя четыре дня ситуация лучше не стала, поэтому семья вызвала бригаду платной скорой. Медики заметили, что у девочки из-за язвы от ветрянки посинел язык, сделали укол и посоветовали как можно скорее ехать в инфекционную больницу.

По дороге, на Ленинградском шоссе, девочка начала задыхаться. Семье пытались помочь полицейские, которые остановили проезжавшую мимо машину скорой. Ребенка привезли в Боткинскую больницу, где он скончался.

Ранее мальчик с ДЦП умер в Подмосковье, пока его пьяная бабушка спала на крыльце.