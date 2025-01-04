Ветеран СВО трагически погиб в аварии после рождения дочери

Знакомые ветерана СВО рассказали, что он проходил службу на Херсонском направлении. Мужчина похоронил своего отца, который погиб в зоне спецоперации.

«Он ушел из жизни в момент, когда нашел смысл в новой жизни - в своей дочери, которую так и не сможет увидеть», - отметили они.

Ветеран СВО приезжал в отпуск на похороны отца и 2 января возвращался на службу. По дороге он вышел из автомобиля, в этот момент ему позвонила жена и сообщила о рождении дочери.

Спустя несколько минут мужчину сбила машина. Это произошло на трассе М4 рядом с мемориалом «Журавли». Похороны военнослужащего пройдут в его родном поселке Елань.

Ранее в зоне СВО погиб бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев. Футболист заключил контракт с Минобороны после того, как получил срок по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.