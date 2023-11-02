Вестибюль станции метро «Новогиреево» закрыли в Москве по требованию полиции
Восточный вестибюль станции метро «Новогиреево» (выходы 1-4) в Москве закрыли. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Пассажирам рекомендовали пользоваться входами 5-8 западного вестибюля станции.
Закрыть станцию потребовала полиция. О причинах закрытия не сообщалось.
Ранее пассажиров срочно эвакуировали с Киевского вокзала в Москве.
Часть пути на салатовой ветке метро столицы временно закрывали после столкновения поездов, причиной которого назвали ошибку машиниста.
Кроме того, более 20 рейсов задержали в трех московских аэропортах.
Также Москвичей предупредили об отмене движения трамваев по Шаболовке на выходных. Временные неудобства будут связаны с реконструкцией трамвайного депо имени Апакова.