Вертолеты продолжили тушить здание Crocus City Hall

По данным агенства, винтокрылые машины сбрасывают воду на здание и сменяют друг друга с каждые две минуты.

Прилегающую к месту происшествия территорию на места происшествия оцепили силовики, парковку обследуют кинологи. К месту трагедии приезжают машины скорой помощи.

В результате теракта в Crocus City Hall госпитализированы 115 человек. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Среди пострадавших - пятеро детей. Шестьдесят взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали.