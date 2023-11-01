«Вертолет забрал пострадавших». Очевидцы — о ДТП со скорой на юго-востоке Москвы
В районе Капотня на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками — Porsche и Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил источник «360».
Один из очевидцев оказался на месте ДТП спустя 20 минут после столкновения. Он увидел, как вертолет санавиации забрал пострадавших.
«В белом Porsche был только водитель, а в скорой полная бригада, но там пострадали только водитель и фельдшер», - уточнил собеседник «360».
Он добавил, что сотрудники ДПС и медики очень быстро среагировали.
О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Все обстоятельства массовой аварии установят автоинспекторы.
Ранее два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. Авария произошла в районе дома № 86. В ней участвовал автомобиль «Жигули», который получил серьезные повреждения.