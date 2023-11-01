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Один из очевидцев оказался на месте ДТП спустя 20 минут после столкновения. Он увидел, как вертолет санавиации забрал пострадавших.

«В белом Porsche был только водитель, а в скорой полная бригада, но там пострадали только водитель и фельдшер», - уточнил собеседник «360».

Он добавил, что сотрудники ДПС и медики очень быстро среагировали.

О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Все обстоятельства массовой аварии установят автоинспекторы.

Ранее два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. Авария произошла в районе дома № 86. В ней участвовал автомобиль «Жигули», который получил серьезные повреждения.