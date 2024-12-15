Вертолет вылетел на помощь танкеру, терпящему бедствие в Керченском проливе

У трассы к магаданскому поселку Сплавная нашли закрытый автомобиль, в котором находился труп женщины с признаками обморожения. Рядом с телом лежал без сознания мужчина, сообщила пресс-служба регионального СК.

По факту гибели женщины проводится процессуальная проверка.

«Признаки, свидетельствующие о совершении преступления в отношении лиц, находившихся в автомобиле, отсутствуют», - отметили в пресс-службе.

Для установления точной причины смерти женщины проведут судебно-медицинское исследование.

Ранее российские пограничники спасли от смерти замерзающего нелегала , который пришел из Финляндии. Мужчину доставили в больницу. Он провел в России три дня, после чего его отправили на родину.

Пострадавшего нелегала перевезли в Кайну, где ему продолжили оказывать медпомощь. Против иностранца возбудили уголовное дело о нарушении госграницы. Если следствие докажет, что финн не заблудился, а перешел рубеж умышленно, то ему будет грозить серьезная ответственность.