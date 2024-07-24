24 июля 2024, 06:40

Вертолет сбросил 20 тонн воды на загоревшийся дом в Москве

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Крупный пожар в жилом доме на юго-западе Москвы тушили с использованием авиации. Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра сбросил 20 тонн воды, сообщило МЧС Москвы.

«Самостоятельно из дома эвакуировались 300 жильцов. Вертолет Московского авиационного центра сбросил 20 тонн воды», - заявила пресс-служба.

В многоэтажке на улице Молодежной загорелась квартира на седьмом этаже. Огонь перекинулся на восьмой этаж и чердак, охватив две тысячи квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание, ликвидировали открытый огонь , а затем потушили пожар полностью.

Из дома эвакуировались 300 жильцов, четверых спасли из горевшей квартиры. Пожар тушили силами более 150 человек и 46 единиц техники.

В Строгино 23 июля заметили объятую огнем спецтехнику. Машина загорелась на проезжей части. Очевидцы сняли пожар на видео.

Вертолеты Авиация Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
24 июля 2024, 06:24
Пожар в доме на улице Молодежной в Москве потушили
Пресс-служба МЧС
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Огонь в доме на улице Молодежной в Москве локализовали на площади двух тысяч квадратных метров. К утру возгорание полностью ликвидировали, сообщило МЧС Москвы.

Пожар в жилом доме на юго-западе города произошел утром 24 июля. Огонь разгорелся в квартире на седьмом этаже, перекинулся на восьмой и чердак. Сначала спасатели сообщали о возгорании площадью 200 квадратных метров , затем она увеличилась до двух тысяч.

«Пожар полностью ликвидирован», - объявила пресс-службе министерства в 05:35.

Из многоэтажки на улице Молодежной самостоятельно эвакуировались 300 человек. Из горевшей квартиры спасли четырех человек. В тушении огня задействовали более 150 специалистов, 46 единиц техники и вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Другой крупный пожар произошел 23 июля в центре Москвы. Горела квартира на шестом этаже семиэтажного жилого дома.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
24 июля 2024, 04:15
Пожар в многоэтажке начался в Москве
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС начали тушить пожар, разгоревшийся на седьмом этаже многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«На улице Молодежная горит квартира на седьмом этаже. Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. Огонь охватил 200 квадратных метров», - написали в публикации ведомства.

В министерстве отметили, что 30 человек сами эвакуировались из подъезда горящего дома. Сотрудники экстренной службы спасли четырех человек из квартиры, где начался пожар.

Ранее пожар случился в одном из центральных районов Москвы. По данным источника 360.ru, огонь разгорелся в кирпичной семиэтажке. Оттуда эвакуировали 30 человек.

Пожары МЧС РФ Москва Квартиры
24 июля 2024, 03:38
Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Москве
Freepik
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ДТП с мотоциклом и легковушкой произошло в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, автомобиль на дороге повернул налево, а в мотоцикл поехал прямо. В итоге оба транспортных средства столкнулись, в ходе чего машину развернуло. Пострадал байкер, его отправили в Институт скорой помощи имени Склифосовского.

В этот же день авария случилась с микроавтобусом и КамАЗом на Рублевском шоссе в столице. В ней пострадали два человека. Водитель микроавтобуса был заблокирован и в тяжелом состоянии. Из-за ДТП перекрыли две полосы движения в сторону МКАД. Происшествие случилось из-за того, что микроавтобус врезался в уборочную машину.

Накануне подросток пострадал в ДТП в Москве. Он находился в автомобиле BMW, который съехал в кювет и перевернулся. Несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.

ДТП Москва
24 июля 2024, 03:26
Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике, погибли 8 человек
Global Look Press
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Рыболовецкое судно Argos Georgia с россиянами в составе экипажа затонуло у Фолклендских островов в южной части Атлантического океана. Об этом написала газета The Guardian.

Судно Argos Georgia ходило под флагом Островов Святой Елены. В составе экипажа были моряки из России, Испании, Индонезии, Перу и Уругвая.

По информации издания, причиной крушения могли стать сильный ветер, низкая температура и семиметровые волны.

«На судне были три спасательные шлюпки, но только две из них смогли полностью надуться… Рыболовецкому патрульному катеру удалось спасти 13 человек», - сообщила газета.

Вечером 22 июля судно подало сигнал о «неконтролируемом затоплении». По данным издания, на тот момент Argos Georgia находилось в 200 морских милях от столицы Фолклендских островов Стэнли. На борту было 27 членов экипажа.

Семь человек числятся пропавшими без вести. Издание EFE позже сообщило, что в результате крушения погибли восемь человек.

Корабли Индонезия Россия Испания

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