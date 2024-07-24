Вертолет сбросил 20 тонн воды на загоревшийся дом в Москве

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«Самостоятельно из дома эвакуировались 300 жильцов. Вертолет Московского авиационного центра сбросил 20 тонн воды», - заявила пресс-служба.

В многоэтажке на улице Молодежной загорелась квартира на седьмом этаже. Огонь перекинулся на восьмой этаж и чердак, охватив две тысячи квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание, ликвидировали открытый огонь , а затем потушили пожар полностью.

Из дома эвакуировались 300 жильцов, четверых спасли из горевшей квартиры. Пожар тушили силами более 150 человек и 46 единиц техники.

В Строгино 23 июля заметили объятую огнем спецтехнику. Машина загорелась на проезжей части. Очевидцы сняли пожар на видео.