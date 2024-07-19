19 июля 2024, 08:35

Вертолет Robinson пропал в Якутии

РИА «Новости»
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В Якутии пропал вертолет Robinson, на борту которого находились пилот и три пассажира. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«Поступила информация, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк „Экоспас“ воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот», - указали в ведомстве.

Для поиска пропавшего воздушного судна к отправке из аэропорта Маган приготовились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. В ведомстве уточнили, что расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 километров.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры , по факту происшествия с вертолетом организовали проверка. По предварительной информации, аварийный радиомаяк сработал на вертолете около 00:40 по местному времени. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов. Для проведения поисково-спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО «Полярные авиалинии».

Вертолеты Спасатели Якутия МЧС РФ
19 июля 2024, 05:07
Экстренно севший Boeing из Индии задержится в аэропорту Красноярска
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Экстренно севший в Красноярске Boeing 777 временно останется в аэропорту. Пассажиров заберет резервный борт, который прибудет в город ориентировочно в 10:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

«Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, сейчас ожидается перегон резервного борта вместе с техническим составом авиакомпании из Дели. В город они прибудут ориентировочно в 14:00 (10:00 по московскому времени).

Часть пассажиров лайнера размещена в зале вылетов, их обеспечили едой и напитками.

Air India ведет переговоры с российскими пограничными и таможенными службами для того, чтобы экипаж и пассажиров разместить в более комфортных условиях - в гостиницах. Для этого последним нужно выйти из зоны контроля.

Ранее назвали причину аварийной посадки рейса Индия - США в Красноярске. Как сообщили экстренные службы, в грузовом отсеке сработал датчик загорания.

США Индия Самолеты Россия Красноярский край
19 июля 2024, 02:11
Боец ММА Ларкин избил туриста в московском аэропорту
РИА «Новости»
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Российский боец промоушена RCC Hard Александр Ларкин напал на туриста в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Боец ММА напал на мужчину из-за того, что тот вместе с семьей якобы мешал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Пострадавший рассказал, что все произошло несколько часов назад.

«Сначала спортик кричал и матерился, а когда словарный запас закончился, пустил в ход кулаки», - отметил турист.

По предварительной информации, в драке вместе с Ларкиным участвовал сотрудник аэропорта, который его вез. Бойца задержали вместе с шофером, отпустив домой после дачи показаний.

Канал уточнил, что друзья Ларкина во время конфликта находились рядом, но успели сбежать до прибытия полиции.

Ранее в Казани строители объявили забастовку после избиения начальником их коллеги - машиниста башенного крана, который опоздал на работу. Рабочие также потребовали от бизнесмена извинений и выплаты компенсации.

Туризм Полиция Избиения Смешанные боевые искусства MMA Аэропорт Внуково
19 июля 2024, 00:57
Пассажиры экстренно севшего Boeing из Индии пожаловались на российский аэропорт
Freepik
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Лайнер Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в Красноярске из-за срабатывания датчика задымления. Один из пассажиров поделился в соцсетях впечатлениями о российском аэропорте и работе авиакомпании, сообщило «Московский Комсомолец».

По словам гражданина Индии Манендера Вермы, он не смог найти представителей авиакомпании, готовых оказать ему помощь.

«Мы даже не можем купить воду из-за валютных ограничений, - написал он.

Другая пассажирка, Прачи Джейн, также рассказала, что индийцы не могут использовать для покупок свои банковские карты.

В Air India отреагировали на жалобы, напомнив, что авиакомпания не имеет штата в аэропорту Красноярска. В связи с этим помощь пассажирам оказывала «сторонняя служба поддержки».

Летящий из Индии в США Boeing совершил аварийную посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке. На его борту летели 243 пассажира.

США Индия Самолеты Boeing
19 июля 2024, 00:21
Курьер залил газом отца и сына в Петербурге
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Курьер сервиса доставки еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга. Его личность оперативно вычислили, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны Калининского района <…> задержали на проспекте Культуры 17-летнего курьера», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, курьер проезжал по пешеходному переходу на мотовелосипеде и задел мальчика, переходившего улицу с отцом.

Когда началась словесная перепалка, хулиган распылил в лицо мужчине с ребенком газовый баллончик. Это произошло в 19:30 в среду, 17 июля. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер сбил 52-летнюю женщину на электровелосипеде. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Против мужчины завели уголовное дело.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Газ Курьеры

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