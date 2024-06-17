17 июня 2024, 23:26

Вертолет пролетел над головами отдыхающих в Ленобласти и привлек внимание прокуратуры

РИА «Новости»
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Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку после опасных маневров вертолета над Коркинским озером в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отреагировали на распространившееся в интернете видео с пролетом вертолета над головами людей, отдыхающих у водоема. Теперь пилота летательного аппарата ждет проверка.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры», - уточнили в ведомстве.

На кадрах было видно, как вертолет пролетал на небольшой высоте над людьми, купающимися в озере, делал резкие повороты и другие опасные маневры.

Ранее в Омской области местный житель на вертолете Robinson слетал за продуктами , приземлившись прямо у магазина. Ситуацией заинтересовались в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, пилот мог нарушить правила безопасности.

Вертолеты Интернет Прокуратура РФ Видео
17 июня 2024, 23:07
Число попавших в больницы с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 12
РИА «Новости»
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В больницы Нижнего Новгорода поступили 12 человек с признаками ботулизма. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами предпринимаются все необходимые меры», - уточнили в ведомстве.

Все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.

Ранее стало известно о выявлении шести случаев подозрения на ботулизм в Казани.

В Москве с признаками ботулизма к врачам обратились более 120 человек. Из них 55 госпитализированы , многие - в тяжелом состоянии. По данным столичного управления Роспотребнадзора, источникам ботулизма стали два салата, которые производили две московские компании. В том числе сервис доставки еды «Кухня на районе» , который приостановил работу после случаев отравления у клиентов.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еда Уголовное дело Больницы Врачи Ботулизм
17 июня 2024, 22:42
Вуайерист наблюдал за парой, занявшейся сексом на пирсе в Екатеринбурге
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Влюбленная пара решила заняться сексом на пляже Екатеринбурга и нашла своего зрителя. Об этом рассказал Telegram-канал «Злой ЕКБ».

По данным канала, все произошло в 06:00 в районе Екатеринбургского цирка. Подпившие мужчина и женщина решили заняться сексом прямо на пирсе, думая, что их никто не видит. Но в кустах напротив притаился вуайерист, который наблюдал за происходящим, занимаясь самоудовлетворением.

«Мы находились в парке около 40 минут, а на протяжении всего времени периодически слышали шорохи в кустах. Но внимания не обращали, пока не заметили этого фетишиста», - рассказали очевидцы.

Прохожие спугнули извращенца, из-за чего он покинул «наблюдательный пункт» и убежал.

Этой весной сразу несколько москвичек пожаловались на неадекватных водителей «Яндекс Такси», которые занимались самоудовлетворением прямо во время поездки , поглядывая на своих пассажирок. В одном из таких случаев машина чуть не попала в аварию.

Женщины Мужчины Екатеринбург Секс Парки
17 июня 2024, 21:43
Движение транспорта перекрыли на участке Боровского шоссе из-за ливня в Москве
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Движение транспорта пришлось перекрыть в районе дома № 13 на Боровском шоссе в сторону центра и области. Такие меры приняли из-за сильного ливня, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Также временно остановили движение в районе дома № 66 на улице Адмирала Корнилова. Водителям порекомендовали быть внимательнее и выбирать другой маршрут с учетом перекрытий.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В некоторых столичных районах возможен град.

Ранее Гидрометцентр опубликовал предупреждение о желтом уровне погодной опасности до 09:00 19 июня в Москве и Московской области из-за грозы.

Водители Дептранс Москвы Москва
17 июня 2024, 20:51
Школьник «заминировал» московский ТЦ в попытке защитить мать
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Семиклассник сообщил о минировании торгового центра «Метрополис» в Москве, чтобы защитить свою мать. Неизвестный угрожал ему слить личные данные женщины в Сеть, сообщил Telegram-канал Baza.

Звонок с сообщением о минировании поступил в службу 112 вечером в субботу, 15 июня. Неизвестный заявил, что планирует взорвать ТЦ «Метрополис» и дает посетителям 40 минут на эвакуацию.

Полицейские отследили звонок и выяснили, что телефонным минером оказался школьник из Заполярного в Мурманской области.

Семиклассник признался силовикам, что сообщил о минировании ТЦ под давлением. В соцсетях мальчику написал незнакомец и пригрозил опубликовать личные данные его матери в интернете, если подросток не выполнит его требования. Школьник поддался на шантаж.

В феврале из-за телефонных минеров полицейские эвакуировали ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы и ТЦ «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов.

Дети Интернет Соцсети Школьники

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