04 декабря 2023, 10:56

Вертолет приземлился на бок во время облета нефтепровода в Ставрополье

РИА «Новости»
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В Ставропольском крае вертолет Ми-2 из-за технической неполадки совершил аварийную посадку. Члены экипажа не пострадали, но машина завалилась на бок. Фото с места происшествия показал Telegram-канал «112».

Во время планового облета нефтепровода, по информации журналистов, возникли технические неполадки. Командир решил приземлиться, посадка прошла жестко - машина завалилась на бок и повредила винт. На борту находились два пилота. По предварительной информации, никто не пострадал.

Источник «Известий» уточнил, что Ми-2 приземлился в станице Незлобная рядом с городом Георгиевским. Он тоже отметил, что пилоты уцелели. Представитель регионального управления МЧС подтвердил РИА «Новости» факт аварии.

В октябре вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии в 300 километрах от населенного пункта Тикси. На борту находились пять человек , из них двое получили травмы. Организовали проверку.

Вертолеты Авиация
04 декабря 2023, 11:18
Фотосессия на крыше закончилась для петербургского студента реанимацией
РИА «Новости»
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Учащийся колледжа в Санкт-Петербурге оказался в реанимации после неудачной фотосессии на крыше лофт-проекта «Этажи». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, подросток перелез через ограждение, чтобы сделать фотографии. На четвертом этаже он поскользнулся и рухнул вниз.

Юношу доставили в реанимационное отделение больницы с многочисленными травмами. Он получил переломы костей, ушибы печени, легких и поджелудочной железы, а также компрессионный перелом позвоночника.

По данным телеканала 78.ru , подросток в момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время с ним работают врачи.

В ноябре на юго-востоке Москвы школьник упал с балкона 12-го этажа дома по Саратовской улице. Он приземлился на припаркованный во дворе автомобиль и выжил.

Санкт-Петербург Больницы Студенты
04 декабря 2023, 08:58
Неизвестный в Дагестане поджег оборудование вышки сотовой связи
Пресс-служба МЧС
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В городе Буйнакск Республики Дагестан неизвестный поджег оборудование вышки сотой связи. Возгорание произошло в районе Беловецкой горки, пишет Telegram-канал Shot.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы 3 декабря около 7:00. Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь, указал собеседник канала.

По его словам, злоумышленник взломал металлическую будку, в которой находилось сотовое оборудование, и поджег. Ущерб от незаконных действий устанавливается. Сейчас правоохранительные органы Буйнакска разыскивают поджигателя.

Ранее стало известно, что силовики задержали в Тюменской области трех подростков, которых подозревают в поджогах локомотива и попытках повредить релейные шкафы РЖД. Двое задержанных уже арестованы.

Дагестан Поджоги
04 декабря 2023, 08:54
Пожар на парковке строящегося жилого комплекса во Владивостоке сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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На парковке строящегося жилого комплекса «Атлантикс сити» во Владивостоке произошел пожар. Его ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Причину возгорания определят дознаватели, сообщило МЧС Приморского края.

Пожар на Океанском проспекте начался около 13 часов (шести часов по московскому времени). Горели стройматериалы на парковке строящегося многоквартирного дома, шел густой черный дым. Силами 19 специалистов и с привлечением пяти единиц техники огонь локализовали на площади 100 квадратных метров и к 14:26 (07:26 по московскому времени) полностью потушили.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что для выяснения причины пожара место обследуют дознаватели ведомства.

Прокуратура Приморского края показала кадры с места происшествия и объявила о проведении проверки исполнения требований законодательства при проведении строительных работ.

Ранее крупный пожар произошел в Москве на заводе специализированных автомобилей. В здании предприятия обрушилась кровля, площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. К утру 4 декабря огонь потушили.

Пожары Владивосток
04 декабря 2023, 07:35
Спасатели нашли одного погибшего на месте пожара в Новой Москве
РИА «Новости»
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В Новой Москве ночью 4 декабря произошел пожар. Загорелось здание в Филимонковском поселении, обрушилась крыша. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали в 02:29 на улицу Харлампиева. Загорелось здание размером три на семь метров. Одна его часть из сруба, другая - из блоков. Огонь перешел на всю площадь, рухнула крыша.

Из-за снега пожарным удалось подъехать к месту возгорания не сразу. Из постройки эвакуировали и передали медикам одного мужчину. Несмотря на попытки реанимировать, он погиб.

Крупный пожар произошел на Открытом шоссе на востоке Москвы. Горел завод специализированных автомобилей , огонь охватил две тысячи квадратных метров. Видео возгорания и обрушения крыши опубликовал «360». По предварительной информации, никто не пострадал, к утру возгорание потушили.

Пожары Москва 2023

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