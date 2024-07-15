15 июля 2024, 14:44

Вертолет привлекли к тушению горящего сухостоя в Коктебеле

РИА «Новости»
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Крупный пожар охватил сухие траву, кустарники и деревья в районе крымского поселка Коктебель в городском округе Феодосия. Как сообщила пресс-служба МЧС России, общая площадь распространения огня составила 20 гектаров.

К тушению привлекли пожарных и сотрудников лесоохотничьего хозяйства. На помощь специалистам направили вертолет Ми-8, а также аэромобильную группировку.

Сейчас на месте работают более 100 человек и 23 единицы техники. В пресс-службе уточнили, что тушение природного пожара осложнили сильный ветер и жаркая погода, которая установилась на полуострове.

По данным администрации Коктебеля , пожар возник на территории Карадагского заповедника. В пресс-службе ведомства призвали владельцев квадроциклов и горных мотоциклов привезти пожарным дополнительную воду для тушения огня.

Природные пожары не утихают третий день в Севастополе. В понедельник, 15 июля, губернатор города Михаил Развожаев объявил об эвакуации жителей домов с улицы Энергетиков , так как появилась угроза перекидывания пламени с сухостоя на жилые постройки из-за сильного ветра.

По словам градоначальника, общая площадь распространения огня составила три гектара. К тушению привлекли спасателей, сотрудников лесхоза, МЧС, а также моряков Черноморского флота.

Лесные пожары МЧС РФ Крым
15 июля 2024, 14:23
Минимум пять человек погибли из-за взрыва баллонов на стройке в чеченском селе
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На одной из строек в Чечне произошел взрыв баллонов. Погибли пять человек, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

ЧП произошло в Башин-Кали Итум-Калинского района, где строили гидроэлектространцию.

«Шесть пострадавших в тяжелом состоянии, трое из них в реанимации», - отметили авторы публикации.

Пострадавших доставили в больницы, на месте работают сотрудники Следственного комитета.

ГЭС, уточнил канал, начали строить в 2021. По предварительным данным, все погибшие - рабочие, которые прокладывали тоннель. Взрыв мог произойти из-за искры от сварки рядом с газовыми баллонами.

Ранее три ребенка пострадали из-за взрыва газового баллона в Московской области.

Чечня Взрывы
15 июля 2024, 14:17
Два поезда столкнулись в Белгородской области. Есть погибший
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Один человек погиб и еще один пострадал при столкновении двух железнодорожных тяговых агрегатов на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Столкновение произошло 13 июля. Двух сотрудников локомотивных бригад госпитализировали с травмами. Сегодня состояние одного из пострадавших резко ухудшилось - мужчина скончался.

«Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника», - отметили на предприятии.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Воронежской области на прошлой неделе с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда , в которых было зерно.

Поезда
15 июля 2024, 14:01
Двух пособников террористов задержали в Новосибирске и Омске
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ задержали в Омске и Новосибирске двух сообщников, собиравших деньги для боевиков одной из исламистских террористических организаций. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель управления ведомства по Омской области Ирина Руснак.

По данным силовиков, злоумышленниками оказались выходцы из стран Центральной Азии. Они установили контакт с эмиссаром террористов и начали готовиться к выезду за границу, чтобы вступить в их ряды. Мужчины изучали минно-взрывное дело и собирали деньги боевикам на покупку оружия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Омский суд уже взял одного из подозреваемых под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Майкопе мужчину, планировавшего нападение на Свято-Успенский собор.

ФСБ
15 июля 2024, 13:08
В Балашихе задержали мужчину, три дня державшего жителей микрорайона в страхе
РИА «Новости»
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Полицейские задержали в Балашихе мужчину, угрожавшего ножом местным жителям. Один из пострадавших — таксист по имени Денис — рассказал 360.ru о встрече с неадекватом.

Камера видеорегистратора зафиксировала, как к Денису, сидящему за рулем, подошел неизвестный. Тучный мужчина с голым торсом угрожал воткнуть нож ему в голову. Денис сумел спастись, резко нажав на педаль газа. Мужчина попытался ударить его ножом, но промахнулся.

Инцидент произошел в одном из дворов.

«Мало ли, что-то человек хочет сказать… Я приоткрыл окно, он надавил на окно, и оно не закрывалось», - рассказал Денис.

По словам собеседника 360.ru, он не заметил, что нападавший спрятал за спину правую руку, в которой и находился нож.

Вскоре подозреваемого задержали прибывшие патрульные.

«Полмикрорайона вышло… Оказалось, он три дня весь микрорайон держит в страхе: на машины кирпичи из окна кидает, нападает на людей, на соседей, угрожает всячески», - заявил таксист.

Сам он отметил, что видел нападавшего впервые.

«На него надевали наручники как на руки, так и на ноги, потому что он полностью находился в неадекватном состоянии», - подчеркнул Денис.

Ранее в Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на подростка.

Мужчины Балашиха

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