Вертолет отправили на поиски двух пропавших мужчин на Камчатке

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«На Камчатке подняли авиацию для поиска пропавших на реке Паужетка», - написали в ведомстве.

Там уточнили, что мужчины потерялись в Усть-Большерецком районе. Они пытались переехать через реку на машинах, но добраться до другого берега им не удалось.

На борту вылетевшего на место вертолета находятся шесть сотрудников поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Искать мужчин планируют как с земли, так и с воздуха, для чего задействуют беспилотник.

Как подчеркнули в пресс-службе, сейчас на Камчатке плохая погода. Уровень воды в реках поднялся из-за сильного ливня.

Ранее о гибели туристки сообщили в Кавказском биосферном заповеднике имени Шапошникова. Женщина сорвалась со скалы, потеряв равновесие из-за тяжелого рюкзака.