Вертолет отправили на место ДТП на северо-востоке Москвы

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Два автомобиля столкнулись на улице Советской армии. Один автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор. На место прибыли сотрудники полиции, а также вылетел санитарный вертолет МАЦ.

После аварии перекрыли три полосы движения. Аварийно-спасательные работы проводить не будет, так как топливо не разлилось.

Пострадавших в ДТП осмотрели в карете скорой помощи. Водителя доставят в городскую клиническую больницу № 36.

«Ребенка с сотрясением головного мозга в сопровождении матери отправили в больницу Святого Владимира», - уточнил источник.

Ранее в Москве на 25-м километре Ленинградского шоссе столкнулись автомобиль каршеринга , два такси и один байк. Информация о пострадавших не поступала.