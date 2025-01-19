19 января 2025, 22:01

Вертолет отправили на место ДТП на северо-востоке Москвы

РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль Citroen и поливомоечная машина на базе КамАЗ, как сообщил 360.ru источник в городских экстренных службах.

Два автомобиля столкнулись на улице Советской армии. Один автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в забор. На место прибыли сотрудники полиции, а также вылетел санитарный вертолет МАЦ.

После аварии перекрыли три полосы движения. Аварийно-спасательные работы проводить не будет, так как топливо не разлилось.

Пострадавших в ДТП осмотрели в карете скорой помощи. Водителя доставят в городскую клиническую больницу № 36.

«Ребенка с сотрясением головного мозга в сопровождении матери отправили в больницу Святого Владимира», - уточнил источник.

Ранее в Москве на 25-м километре Ленинградского шоссе столкнулись автомобиль каршеринга , два такси и один байк. Информация о пострадавших не поступала.

Вертолеты Дети Больницы Скорая помощь ДТП Машины Полиция Москва
19 января 2025, 20:29
Подросток загорелся от удара током на крыше поезда под Оренбургом
РИА «Новости»
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В Медногорске подросток загорелся после удара током, когда пытался сделать селфи на поезде. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, в ночь на 19 января юноша залез на крышу вагона, чтобы сфотографироваться на фоне железной дороги. Однако зацепился за дугу, что привело к возгоранию его одежды.

Прохожие стали советовать ему спрыгнуть с крыши в снег. Сначала молодой человек кричал, что у него не получается, но в какой-то момент совершил прыжок в снег. Очевидцы сразу бросили к нему на помощь.

Приехавшие медики доставили пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в реанимации на ИВЛ без сознания. У подростка зафиксировали ожоги 80% тела.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону. В Железнодорожном районе города 14-летний подросток залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода. Мальчик попал в реанимацию с серьезными ожогами.

Дети Больницы Поезда
19 января 2025, 19:16
Вышедший из ночного леса тигр напугал приморских рыбаков
РИА «Новости»
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Ехавшая на рыбалку в район приморского села Ракитное компания столкнулась с неожиданным препятствием. Недалеко от остановившейся в сугробе машины встал вышедший из леса тигр. Видео очевидцев опубликовал Telegram-канал «Владивосток Новости Сейчас».

На хищника рыбаки наткнулись глубокой ночью и испугались размера встреченного зверя.

«Ни фига он здоровый. Я собираю вещи и уезжаю домой», - заявил один из пассажиров.

Но тигр не особо заинтересовался машиной. Он около минуты постоял на месте, наблюдая за людьми и транспортом, а после вальяжно ушел обратно в лес.

«По словам очевидцев, видео снято 17 января. Дальнереченский район, село Ракитное», - указали в публикации.

Ранее стало известно, что специалисты охотнадзора застрелили тигра-людоеда, растерзавшего рыбака в Дальнереченском районе Приморского края. По данным министерства природных ресурсов региона, агрессивное животное вычислили при помощи установленных ловушек на пути его следования.

Видео Животные Машины Владивосток
19 января 2025, 18:03
Полиция Петербурга нашла оголившихся около храма Спас-на-Крови подростков
РИА «Новости»
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Оголившихся во время записи видео около петербургского храма Спас-на-Крови подростков опросили сотрудники полиции. Речь идет о ролике, в котором у двух юношей упали штаны, сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве заявили, что участниками записи оказались два жителя Санкт-Петербурга 16 и 17 лет, а также 13-летний москвич.

«В действиях участников ролика выявлены признаки правонарушения», - заявили в пресс-службе.

Данные опроса полицейские передали следователям для решения о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инициатором и автором видео выступил 13-летний москвич, ведущий популярный блог под именем Tamik.

В Санкт-Петербург он приехал для встречи с друзьями и съемки скандального ролика, который быстро удалил после публикации, столкнувшись с хейтом.

Блогер уже опубликовал покаянное видео, в котором отметил, что не хотел никого обидеть.

Храм Спас-на-Крови не в первый раз попадает в камеру любителей обнажиться. В ноябре 2021 года двое молодых людей из Санкт-Петербурга на этом же месте устроили откровенную съемку с безумным танцем, в ходе которого сняли с себя штаны вместе с трусами.

Санкт-Петербург МВД РФ Блогеры
19 января 2025, 15:37
Квартира загорелась на севере Москвы после запуска фейерверков
РИА «Новости»
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Запуск фейерверков внутри квартиры в доме на Клязьминской улице на севере Москвы привел к пожару. Из охваченного огнем помещения спасатели эвакуировали двух человек. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы.

Источник уточнил, что загоревшаяся квартира находится на втором этаже. Но едкий дым из помещения распространился по всему подъезду. Поэтому прибывшие на место пожарные вывели из дома трех жителей с верхних этажей.

Распространившееся на 15 квадратных метров пламя спасатели оперативно потушили. Собеседник 360.ru добавил, что огонь от запущенных петард быстро разошелся, потому что в помещении оказалось много хлама.

Пожары Москва

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