Вертолет Ми-8 вылетел в Петропавловск-Камчатский за попавшими под лавину туристами

Выжившие туристы со спасателями добрались до Семеновского кордона. За ними из Елизовского муниципального района вылетел вертолет Ми-8. Он приземлится в Петропавловске-Камчатском.

Группа из 11 человек отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского к горячим источникам. Туристы согласовали маршрут и подготовились, однако в пути их накрыла лавина. Девять человек выбрались из-под снега сами, еще двоим потребовалась помощь.

В операции задействовали около 40 человек , работу осложняли метель и опасность схода новой лавины. Женщину нашли мертвой, мужчину - в бессознательном состоянии.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн заявил «360», что на Камчатке не работала противолавинная служба. Он сказал, что спастись из-под завала крайне сложно.