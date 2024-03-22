Вертолет Ми-8 упал в Белгородской области, есть пострадавший — Baza

По данным канала, ЧП случилось вблизи поселка Ровеньки. На борту находилось четыре человека. Известно, что один из пострадавших в больнице, данных о судьбе остальных нет. Вертолет получил механические повреждения.

В феврале вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России, доставлявший спортсменов в Вытегру, упал на лед Онежского озера и утонул вместе с тремя членами экипажа. Воздушным судном управляли опытные пилоты с тысячами часов налета. Тем не менее приоритетная версия того, что привело в катастрофе - нарушение правил безопасности полетов. Обломки вертолета нашли в 11 километрах от берега. В поисковой операции участвовали около 100 человек.