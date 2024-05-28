Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Мурманском

Предварительно, вертолет авиакомпании «Мурманавиа» летел на турбазу из села Ловозеро. На борту были семь человек: трое членов экипажа и четверо пассажиров. Никто не пострадал - посадка в районе реки Пача прошла благополучно. За ними вылетел аварийно-спасательный отряд.

Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят все его обстоятельства и установят, исполнялись ли требования законодательства о безопасности полетов, соблюдались ли права пассажиров. Если на то будут основания, прокуроры примут меры реагирования.

В середине мая в Иране совершил жесткую посадку вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту. ЧП случилось из-за погоды и тумана.