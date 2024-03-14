Вертолет Ми-8 с вахтовиками рухнул в Магаданской области
Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков, рухнул в районе Кварцевой горы в Магаданской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области два человека получили травмы, один - погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Тюменку обнаружили в районе 19:00 во дворе одного из многоквартирных домов. Очевидцы сообщили, что на вид ей было около 50 лет.
По данным регионального департамента здравоохранения, вызов приняли в 19:04. Бригада скорой помощи прибыла в 19:12. Врачи оставалось лишь констатировать смерть женщины.
Тело молодой москвички ранее обнаружили под окнами дома в районе Некрасовка. Рядом с ней в сугробе лежал мужчина.
Медики госпитализировали его с повреждением спины и торакальной травмой. Погибшая имела срок за причинение смерти по неосторожности маленькой дочери.
«После взрыва салон охватил огонь. Пострадал один человек, его в тяжелом состоянии передали врачам скорой помощи», - уточнил он.
Площадь пожара составила один квадратный метр. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло у дома № 4 по Береговому проезду. Предположительно, взорвалась японская иномарка Subaru, внутри нее был один человек.
После взрыва он вывалился из машины, но успел серьезно пострадать. По неофициальным данным, причиной взрыва стало возгорание газового баллона.
В феврале на проезжей части в центре Москвы взорвалась газель. Никто из горожан не пострадал.
Перед этим в правоохранительные органы обратилась родственница погибшей. Она сообщила, что ее сестра год не выходила на связь.
Информация поступила диспетчеру в 20:10 в среду, 13 марта. Специалисты вскрыли деревянную дверь и обнаружили труп женщины. Причины ее смерти теперь предстоит выяснить специалистам.
Похожий случай произошел в одном из домов на Новой Басманной улице. В квартире обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины.
Смерть пенсионерки наступила год назад.