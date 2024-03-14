Вертолет Ми-8 с вахтовиками рухнул в Магаданской области

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Тело женщины нашли вечером в Тюмени. Горожанка выпала из дома по улице Широтной, сообщило Ura.ru.

Тюменку обнаружили в районе 19:00 во дворе одного из многоквартирных домов. Очевидцы сообщили, что на вид ей было около 50 лет.

По данным регионального департамента здравоохранения, вызов приняли в 19:04. Бригада скорой помощи прибыла в 19:12. Врачи оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Тело молодой москвички ранее обнаружили под окнами дома в районе Некрасовка. Рядом с ней в сугробе лежал мужчина.

Медики госпитализировали его с повреждением спины и торакальной травмой. Погибшая имела срок за причинение смерти по неосторожности маленькой дочери.