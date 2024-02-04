Вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии

«Организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное», - уточнили в сообщении.

Вертолет пропал с радаров во время тренировочного полета над Онежским озером. По данным ведомства, сейчас к месту направились спасатели на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовность также привели самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада.

Ранее самолет Ан-2 с тремя членами экипажа перестал выходить на связь во время полета Певек - Полярный - Певек. Позже его обнаружила поисково-спасательная группа. Пилотам пришлось экстренно посадить кукурузник недалеко от поселка Полярный. Все находившихся на борту люди получили травмы различной степени тяжести.