03 сентября 2024, 11:06

Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе с Бурятией

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить в районе границы с Бурятией. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8», - указали в ведомстве.

Вертолет следовал по маршруту «Иркутск - Орлик». Информацию о количестве людей на борту выясняют. Следователи организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным Telegram-канала Mash , на борту находились шесть человек. Спустя время связь с воздушным судном восстановилась. Пилоты сообщили, что с ними все в порядке. Предварительно, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Раздолье. На помощь вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.

Вертолеты Иркутская область Бурятия
03 сентября 2024, 10:27
Свертки с наркотиками нашли в московской квартире после пожара
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар вспыхнул 3 сентября в квартире в Измайлово. После тушения при осмотре помещения специалисты нашли пакеты, предположительно, с наркотическими веществами. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило из квартиры первого корпуса дома № 5/1 по Измайловскому проезду. Прибывшие на место спасатели заметили слабый белый дым, который шел из двухкомнатной квартиры на втором этаже.

Оказалось, что небольшой пожар произошел в одной из комнат и коридоре на площади в 20 квадратных метров, уточнил собеседник 360.ru.

Пожарные ликвидировали возгорание, задействовав один водяной ствол. После тушения огня при осмотре квартиры обнаружили пакеты с неизвестным веществом, похожим на наркотики. После этого на месте повторно вызвали правоохранителей, заключил источник.

Наркотики Пожары Квартиры
03 сентября 2024, 01:17
Самолет подал сигнал бедствия над Кисловодском
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Летевший из Москвы в Сочи пассажирский Airbus, который подал бедственный сигнал в небе над Кисловодском, поменял курс и экстренно приземлился в Минеральных водах. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Журналисты отметили, что командир самолета запросил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод.

Ранее, 31 августа, самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии. Он вылетел из аэродрома ДОСААФ и жестко приземлился в Пригородном районе республики. На борту были 10 парашютистов и двое несовершеннолетних пассажиров.

За несколько дней до этого 20 самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за урагана. Экипажи воздушных судов ушли на запасные аэродромы.

Сочи Самолеты Москва
02 сентября 2024, 22:35
Финдиректор Российского футбольного союза разбился в Ми-8 на Камчатке
Читайте нас в: Google Новости
На борту рухнувшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин, он был вместе с женой, сообщила пресс-служба РФС. Организация выразила соболезнования родным и близким погибших.

Всего в вертолете находились 22 человека. В РФС напомнили, что Замятин занимал должность финдиректора с июня 2020 года, а карьеру начинал в Минэнерго России. После он работал в финансовых структурах «Газпрома».

«Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», - заявил президент РФС Александр Дюков.

Он добавил, что союз скорбит с семьями погибших, а также окажет финансовую поддержку семье Арсения Замятина. РФС также понесет расходы на организацию похорон функционера и его супруги.

Обломки пропавшего вертолета нашли 1 сентября. Спустя два дня на месте крушения обнаружили тела всех 22 человек , которые находились на борту Ми-8. Третье сентября на Камчатке будет днем траура.

Вертолеты Футбол Авиакатастрофы Россия Камчатка
02 сентября 2024, 17:23
Появились кадры с полыхающим в Коломне многоквартирным домом
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В одной из квартир многоэтажного дома на улице Кирова в Коломне произошел пожар. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно полыхающее в окнах пламя, от здания валит густой черный дым. По словам источника 360.ru, около дома находятся две пожарных бригады.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме на Эпроновской улице в Калининграде. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил кровлю здания. На место ЧП приезжал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Спасатели полностью потушили пожар.

Еще одно крупное ЧП произошло в сентябре на территории ангара для сортировки мусора в хуторе Воскресенском под Анапой. Огонь охватил территорию в 400 «квадратов», в ликвидации возгорания участвовали 40 специалистов и 12 единиц техники. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Коломна Пожары

Новости по теме