10 апреля 2024, 12:06

Вертолет Ми-24 потерпел крушение в Крыму

РИА «Новости»
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Утром 10 апреля в районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет Ми-24. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ЧП произошло около 06:00 над акваторией Черного моря. Предварительная причина - отказ авиатехники. На место происшествия прибыла поисково-спасательная служба.

Вертолеты Крым Россия
10 апреля 2024, 12:17
Футболист Тикнизян обвинил бывшую девушку в краже денег
Global Look Press
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Игрок футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян заявил о том, что его бывшая девушка, 27-летняя Кристина Строкова, украла деньги с его банковского счета. Об этом спортсмен написал в своем заявлении, поданном 4 апреля в отделение полиции по Тверскому району, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам Тикнизяна, в период их отношений он оформил для своей девушки банковскую карту, привязанную к его личному счету. После расставания девушка продолжила пользоваться картой и снимать с нее средства. Согласно информации, предоставленной футболистом, списания происходили в ноябре и декабре 2023 года.

Девушка отрицает все предъявленные ей обвинения. Она и Тикнизян расстались примерно год назад, у пары есть общий ребенок.

Ранее экс-футболиста «Спартака» Камалутдина Ахмедова задержали за пьяный дебош в Москве. Бывший игрок продолжил буянить и в отделе полиции.

Спортсмены Отношения Футбол Россия Деньги
10 апреля 2024, 11:09
Мошенник под видом известного блогера выманил у детсадовца голые фотографии
Freepik
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В Москве мошенник обманом заставил семилетнего мальчика отправить ему обнаженные фотографии. Аферист представился блогером Владом А4 и пообещал съемки в ролике, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, мошенник создал в соцсети профиль известного блогера и добавился в друзья к ребенку. Сначала он предложил сняться в новом ролике для канала, попросив фотографии, которые мальчик отправил. Тогда аферист попросил у доверчивой жертвы снимки в обнаженном виде, которые также получил. После этого он начал требовать еще и еще, угрожая убийством матери детсадовца и распространением порочащих кадров.

Ребенок рассказал о произошедшем маме, но псевдоблогер к этому моменту успел удалить переписку. Женщина обратилась в полицию с просьбой найти мошенника. Правоохранители начали разбираться в ситуации.

Ранее юрист Алексей Канов предупредил родителей о новом виде мошенничества. Аферисты пишут детям от имени блогеров с сообщениями о выигрыше, чтобы выманить деньги.

Дети Соцсети Блогеры Москва
10 апреля 2024, 09:18
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе зазвучала сирена воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Глава города оставил сообщение в 09:14 по московскому времени.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» - написал он.

Ночью во вторник, 9 апреля, жители Севастополя также услышали громкие звуки в городе. Развожаев объяснял, что они оказались результатом срабатывания системы автоматической ликвидации низколетящей воздушной цели над акваторией Черного моря. По его словам, никакие социальные гражданские объекты в городе не пострадали.

Также днем ранее отечественные силы ПВО ликвидировали противокорабельную ракету «Нептун» неподалеку от берегов Крыма.

Севастополь нередко оказывается целью для атак украинских националистов. В конце марта дежурные средства ПВО уничтожили более 10 ракет ВСУ над городом.

Севастополь
10 апреля 2024, 08:46
Показали шалаш, в котором семья с двумя детьми почти год жила в Тульской области
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В Алексинском районе двух сестер изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр. Девочки вместе с матерью и отчимом почти год жили в шалаше. Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки.

Семья приехала из Ярославской области и поселилась в лесополосе на территории Алексинского района Тульской области. Женщина с сожителем и дочерями, которым исполнилось 11 и 12 лет, жили в небольшой постройке.

«В настоящее время сестры находятся в социально-реабилитационном центре города Алексина, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С матерью детей и ее сожителем работают правоохранители», - сообщило надзорное ведомство.

Родственники возьмут девочек под опеку. Прокуратура проконтролирует проверку и дальнейшую судьбу детей.

В Тульскую область семья перебралась в 2023 году и жила в лесополосе около 11 месяцев, сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Шалаш построили из фанеры и линолеума, еду готовили на костре. Все четыре человека, в том числе 27-летний отчим девочек, спали на одной лежанке. Мать ограничили в родительских правах.

В Алексинском районе двух сестер изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр. Девочки вместе с матерью и отчимом почти год жили в шалаше.

Прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки.

Дети Прокуратура РФ Семья

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