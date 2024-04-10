Вертолет Ми-24 потерпел крушение в Крыму

Игрок футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян заявил о том, что его бывшая девушка, 27-летняя Кристина Строкова, украла деньги с его банковского счета. Об этом спортсмен написал в своем заявлении, поданном 4 апреля в отделение полиции по Тверскому району, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам Тикнизяна, в период их отношений он оформил для своей девушки банковскую карту, привязанную к его личному счету. После расставания девушка продолжила пользоваться картой и снимать с нее средства. Согласно информации, предоставленной футболистом, списания происходили в ноябре и декабре 2023 года.

Девушка отрицает все предъявленные ей обвинения. Она и Тикнизян расстались примерно год назад, у пары есть общий ребенок.

Ранее экс-футболиста «Спартака» Камалутдина Ахмедова задержали за пьяный дебош в Москве. Бывший игрок продолжил буянить и в отделе полиции.