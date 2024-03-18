Вертолет МЧС вылетел на помощь попавшим под лавину туристам на Камчатке

На борту находятся представители поисково-спасательного отряда управления МЧС по Камчатскому краю, в том числе кинологический расчет, и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

Отмечается, что на место поисков также следует наземная группировка. В ее составе - сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, ПСО краевого ГУ МЧС, специализированной пожарно-спасательной части и отряда КГКУ «ЦОД». Всего в операции задействовали 36 спасателей и 20 спецмашин.

Группа из 11 туристов отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского. Сперва их сбросил в кулуар порыв ветра, затем накрыла лавина.

Двое путешественников не смогли выбраться. Самостоятельные поиски не принесли плодов, и туристы позвонили спасателям по спутниковому телефону. Те тут же выдвинулись на помощь на автомобилях повышенной проходимости.