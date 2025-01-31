31 января 2025, 10:03

Вертолет Ка-32 сбросил 20 тонн воды при тушении нелегального хостела в Москве

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К тушению нелегального хостела на северо-западе Москвы привлекли вертолет Ка-32. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На горящее здание сбросили уже 20 тонн воды. Пожар локализовали на площади 2000 квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало, подчеркнули в МЧС.

На месте продолжают работать 155 человек и 45 единиц техники. Ранее в ведомстве объяснили, что тушение огня осложняет пожарная нагрузка и высокая температура.

Возгорание на территории бывшего машиностроительного завода случилось сегодня утром - огонь разгорелся в нелегальном хостеле.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В ходе ЧП в здании частично обрушилась крыша. На место также направили пожарный поезд.

Вертолеты Пожары МЧС РФ Заводы Москва
31 января 2025, 08:35
Сгоревший хостел на северо-западе Москвы был нелегальным
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Хостел на северо-западе Москвы, в котором случился пожар, оказался нелегальным. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Возгорание произошло на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Ранг пожара повысили до третьего. В ходе происшествия в здании частично обрушилась крыша.

Сотрудники МЧС спасли 60 человек из горящего здания. Всего к тушению привлекли 130 специалистов и 37 единиц техники.

На место хотели вызвать авиацию, но отказались от этого решения из-за неподходящих погодных условий. Московская прокуратура начала процессуальную проверку после случившегося.

Пожары Москва
31 января 2025, 07:52
Из полыхающего хостела в Москве спасли 60 человек
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Сотрудники МЧС спасли 60 человек при пожаре в хостеле на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

Огонь разгорелся на площади 2000 квадратных метров. К тушению привлекли 130 специалистов и 37 единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 300 человек.

В ходе ЧП частично обрушилась крыша. К тушению хотели привлечь авиацию, но из-за плохой погоды отказались от этого решения. Ранг пожара повысили до третьего.

Пожары Москва
31 января 2025, 07:43
Пожарный поезд привлекли для тушения крупного пожара в хостеле на северо-западе Москвы
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Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2000 квадратных метров, сообщил источник 360.ru. На место происшествия на улице Сходненский тупик направят пожарный поезд

В здании частично обрушилась крыша. Также к тушению огня хотели привлечь авиацию, но из-за погодных условий решение отменили, добавил собеседник 360.ru. Сейчас ранг пожара повысили до третьего.

В прокуратуре Москвы подтвердили данные о ЧП. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося. Идет процессуальная проверка, заключили в пресс-службе.

Огонь тушат 130 специалистов и 37 единиц техники. Эвакуировали 300 человек, уточнили в МЧС.

Пожары Видео Москва
31 января 2025, 06:59
Крупный пожар случился в хостеле на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Крупный пожар случился на крыше хостела в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание произошло на улице Сходненский тупик в хостеле на территории бывшего завода в кирпичном здании. Пламя разгорелось на крыше. В здании остались люди, прибывшие на место спасатели ищут их.

Еще возникли трудности с водоснабжением, ближайшие гидранты в 400 метрах от пожара. На место вызвали врачей, а также потребовали авиацию и пожарный поезд.

Ранее в центре Москвы вспыхнуло здание бывшего военного общежития. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание в перекрытиях на пятом этаже. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.

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