24 сентября 2024, 00:06

Версия об отравлении семьи в Красноярском крае дихлофосом не подтвердилась

РИА «Новости»
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Обработка дома дихлофосом не могла стать причиной смертельного отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края. В организме отца и одного из погибших детей не нашли следов этого вещества, сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления Следственного комитета России.

Следователи допросили родителей погибших детей. Они сообщили, что в день отравления дом обработали дихлофосом. Дети во время распыления ждали на улице.

«По предварительным данным экспертов КГБУЗ „Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы“, в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», - сообщила пресс-служба Следкома.

Семья из шести человек попала в больницу 21 сентября после употребления пельменей , курицы и приправы из магазина в деревне Красная Сопка. Четверо детей скончались из-за токсического действия неустановленного вещества.

Уголовное дело Болезни Следственный комитет России Смертельное отравление в Красноярском крае
24 сентября 2024, 00:47
Россиянка залила масло водой и едва не спалила квартиру
Пресс-служба МЧС
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Женщина устроила пожар в своей квартире в мордовском городе Саранске. Возгорание произошло во время приготовления еды, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Когда масло в сковороде разогрелось, хозяйка решила залить его водой. Пламя охватило кухню мгновенно», - отметили в сообщении.

Пожарные потушили возгорание на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.

Ранее при пожаре в квартире в многоэтажного дома на Свободном проспекте в Москве погибли два человека. Очаг возгорания был на кухне. Огонь распространился на площади три квадратных метра.

Двум жильцам многоквартирного дома в Нижнем Новгороде повезло больше. Они успели спастись от пожара благодаря извещателю на кухне. Когда прибор издал громкий звук, люди сразу же покинули помещение.

Пожары МЧС РФ Россия Квартиры
23 сентября 2024, 21:47
Отец умерших от отравления детей объяснил, почему не дал им лекарство
Freepik
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Житель Красноярского края, четверо детей которого скончались от отравления после ужина с пельменями, рассказал, почему только он выпил лекарство после ухудшения самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина объяснил, что при появлении симптомов отравления он единственным принял таблетки потому, что боялся навредить «неокрепшим организмам» детей. Супруге он не дал лекарство по той же причине, так как она беременна.

До этого рассматривалась версия отравления семейства средством для уничтожения мух, но экспертиза уже показала, что это вещество отсутствовало в организмах родителей и их погибших детей. Кроме того, не подтвердилась и версия с кишечной инфекцией.

«Теперь проверяют наличие дихлофоса и антибиотиков», - уточнил канал.

Ранее одной из версий отравления называли употребление многодетным семейством в пищу продуктов собственного хозяйства , были собраны на экспертизу продукты питания, а также хранившийся в холодильнике антибиотик для крупного рогатого скота.

Смертность Дети Больницы Семья Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
23 сентября 2024, 19:53
Иномарка на скорости сбила девушку-пешехода в центре Краснодара
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Водитель иномарки на скорости сбил на пешеходном переходе девушку в Краснодаре. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

По его словам, пострадавшая девушка получила очень серьезные травмы.

«Ударили на пешеходном переходе. Она в очень плохом состоянии, ноги и все оторвано», - заявил источник.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах туда уже прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

Все сотрудники экстренных служб занимались оказанием помощи пострадавшей. О причинах аварии пока ничего не известно.

Подросток за рулем квадроцикла погиб на трассе в Татарстане при попытке скрыться от преследующих его сотрудников ГАИ.

Пресс-служба республиканской прокуратуры уточнила, что школьник в ходе погони не справился с управлением транспортным средством, выехал на красный сигнал светофора и отправил квадроцикл в кювет.

От полученных травм 13-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

Краснодар ДТП
23 сентября 2024, 19:44
Пенсионерка сломала позвоночник в лифте на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Женщина получила тяжелую травму в лифте в одном из многоэтажных домов по Ленинскому проспекту в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Пострадала 66-летняя женщина, у нее компрессионный перелом позвоночника», - сказал он.

По предварительной информации, у лифта не сработали тормоза во время движения со второго на первый этаж. В этот момент в кабине находилась женщина. После происшествия она смогла выбраться из лифта самостоятельно.

Медики доставили пострадавшую в больницу. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее лифт обрушился в торговом центре «Афимолл» в Москве-Сити , в нем ехали трое пассажиров. Они выбрались из кабины, но им понадобилась помощь медиков.

Еще один случай обрушения произошел в Краснопресненском районе Москвы.

Лифт упал с высоты 15 этажа в закрытой на реконструкцию поликлинике. Внутри кабины находились двое рабочих, один из них погиб.

Обрушения Женщины Москва

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