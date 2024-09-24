Версия об отравлении семьи в Красноярском крае дихлофосом не подтвердилась

Следователи допросили родителей погибших детей. Они сообщили, что в день отравления дом обработали дихлофосом. Дети во время распыления ждали на улице.

«По предварительным данным экспертов КГБУЗ „Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы“, в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», - сообщила пресс-служба Следкома.

Семья из шести человек попала в больницу 21 сентября после употребления пельменей , курицы и приправы из магазина в деревне Красная Сопка. Четверо детей скончались из-за токсического действия неустановленного вещества.