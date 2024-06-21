Вероятной причиной крупного пожара в яхт-клубе в Мытищах назвали поджог

Источник Baza подчеркнул, что в оперативных службах склоняются именно к версии с поджогом, вместе с тем криминалисты не исключают вариант с коротким замыканием. Поэтому с места происшествия изъяли провода.

По словам очевидцев, в день ЧП (20 июня) на другом берегу появилась группа неизвестных. Вскоре в клубе начался пожар. Охранники бросились тушить загоревшийся ангар , поэтому упустили посторонних.

Кроме того, известно, что пожар начался с той стороны, где находится мель, добавил собеседник Baza, заметив, что это удобное место для подхода. Система видеонаблюдения на территории при этом по стечению обстоятельств не работала.

Владелец ангара рассказал, что ранее у него был конфликт, который уже становился причиной сложностей в работе.

Все обстоятельства случившегося, точные причины ЧП и сумма ущерба устанавливаются.

Крупный пожар в яхт-клубе в Мытищах уничтожил две яхты и десяток катеров - такие данные привел Telegram-канал Baza. По его информации, причиной возгорания мог стать поджог.