21 июня 2024, 14:59

Вероятной причиной крупного пожара в яхт-клубе в Мытищах назвали поджог

РИА «Новости»
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Крупный пожар в яхт-клубе в Мытищах уничтожил две яхты и десяток катеров — такие данные привел Telegram-канал Baza. По его информации, причиной возгорания мог стать поджог.

Источник Baza подчеркнул, что в оперативных службах склоняются именно к версии с поджогом, вместе с тем криминалисты не исключают вариант с коротким замыканием. Поэтому с места происшествия изъяли провода.

По словам очевидцев, в день ЧП (20 июня) на другом берегу появилась группа неизвестных. Вскоре в клубе начался пожар. Охранники бросились тушить загоревшийся ангар , поэтому упустили посторонних.

Кроме того, известно, что пожар начался с той стороны, где находится мель, добавил собеседник Baza, заметив, что это удобное место для подхода. Система видеонаблюдения на территории при этом по стечению обстоятельств не работала.

Владелец ангара рассказал, что ранее у него был конфликт, который уже становился причиной сложностей в работе.

Все обстоятельства случившегося, точные причины ЧП и сумма ущерба устанавливаются.

Крупный пожар в яхт-клубе в Мытищах уничтожил две яхты и десяток катеров - такие данные привел Telegram-канал Baza. По его информации, причиной возгорания мог стать поджог.

Пожары Мытищи
21 июня 2024, 15:01
Число отравившихся москвичей с признаками ботулизма выросло до 94
РИА «Новости»
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Организованный московским управлением Роспотребнадзора опрос в рамках проведения эпидемиологического расследования выявил 94 отравившихся горожан с признаками ботулизма, из которых 11 находятся в больницах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Днем ранее она отчиталась о о 83 пострадавших. Всего специалисты опросили 1500 человек.

Также увеличился с 70 до 85 тонн объем изъятых из продажи продуктов в связи со вспышкой ботулизма среди покупателей салата лобио из фасоли и салата с тунцом, фасолью и яблоком в вакуумных упаковках.

Общее количество уничтоженных на мусоросжигательном заводе Москвы продуктов за сутки выросло с 20 до 44 тонн.

В ведомстве призвали москвичей при появлении первых симптомов отравления незамедлительно обращаться за медицинской помощью и отказаться от покупки салатов в вакуумной упаковке.

По предварительным данным, источником ботулизма стала фасоль, которую использовали при приготовлении салатов. В рамках уголовного дела о сбыте опасной продукции под домашний арест отправили директора «Кухни на районе» Антона Лозина , руководителя отдела качества компании Елену Машкову и директора компании поставщика продуктов «Савон-К» Владимира Шина.

Повара фирмы-поставщика продуктов Карима Наритова, который занимался фасовкой фасоли, арестовали до 15 августа.

Уголовное дело Роспотребнадзор Продукты Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
21 июня 2024, 12:51
В Москве опечатали цех, где делали вызвавшие вспышку ботулизма салаты
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Судебные приставы приостановили работу производственного цеха на Стандартной улице из-за вспышки ботулизма в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УФССП.

После вспышки ботулизма в городе уполномоченные органы провели эпидемиологическое расследование, указали в пресс-службе.

Оказалось, что на предприятии по производству кулинарной продукции есть нарушения поточности технологического процесса фасовки, что могло послужить возникновением и распространением инфекционных заболеваний.

Кроме того, в цеху были проблемы с хранением упаковочной тары, контейнеры хранили в коридоре, плюс 13 сотрудников допустили к работе, хотя у них не было прививок от гепатита А и дизентерии Зонне. Выявили там и другие нарушения СанПин.

В связи с этим суд признал юридическое лицо виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Работу цеха приостановили на 90 суток.

После судебные приставы прибыли в цех, где составили необходимый акт. Руководителя организации также предупредили об уголовной ответственности при неисполнении требований документа. Затем цех опечатали.

Накануне Роспотребнадзор заявлял об обзвоне более тысячи человек в Москве, которые покупали опасную готовую продукцию. Специалисты, по данным ведомства, выявили 83 жителей с симптомами ботулизма разной степени проявления, 11 из них попали в больницу.

По данным на 20 июня, в больницы страны с диагнозом ботулизм попал 301 человек , 43 из них подключили к ИВЛ. Такие данные привел глава Минздрава Михаил Мурашко.

Москва Случаи ботулизма в России
21 июня 2024, 12:22
Воспитательница яслей в Туве пойдет под суд из-за туберкулеза
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В Чаа-Хольском районе в Республике Тыва воспитательница детсада заболела туберкулезом, но продолжила работать и заразила девять детей. Ее обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина работала воспитательницей ясельной группы в детском саду «Солнышко» в селе Чаа-Холь. В период с августа 2022 по февраль 2023 года она заболела туберкулезом, но осталась на работе, зная о диагнозе.

В результате туберкулезом заразились девять воспитанников. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Чаа-Хольский районный суд.

Вспышка туберкулеза произошла в приморском городе Дальнегорске.

«Известия» сообщили, что его диагностировали у девяти детей. У нескольких человек выявили латентную форму заболевания и назначили профлечение.

Дети Прокуратура РФ Болезни Детские сады
21 июня 2024, 12:07
Автобус с пассажирами чуть не ушел под воду в Приморье
РИА «Новости»
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Микроавтобус с пассажирами чуть не ушел под воду, наполовину скатившись с пирса в Хасанском районе Приморского края. Прокуратура региона проведет проверку исполнения требований закона при предоставлении услуг.

По данным ведомства, днем 21 июня микроавтобус с пассажирами припарковался на прибрежном пирсе. Резко машина начала двигаться, чуть не скатившись в воду. Передняя часть автомобиля зависла в воздухе над водой.

Водитель не вызвал на место госавтоинспекторов. Пассажиры при помощи очевидцев смогли выбраться из машины. Микроавтобус вытащили на берег спецтехникой, которую предоставила сторонняя организация. После мужчина уехал с места ДТП до приезда патруля.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего.

«Отдельное внимание будет уделено проверке информации, по которой микроавтобус перевозил туристов для дальнейшей прогулки на катере», - уточнили в ведомстве.

Микроавтобус с пассажирами чуть не ушел под воду, наполовину скатившись с пирса в Хасанском районе Приморского края.

Прокуратура региона проведет проверку исполнения требований закона при предоставлении услуг.

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