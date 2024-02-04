04 февраля 2024, 19:40

Вероятное похищение жительницы Кирова попало в объектив камеры домофона

РИА «Новости»
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Вернувшуюся на такси домой жительницу дома на Широтной улице в Кирове силой увели двое мужчин. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения подъезда и разошелся по социальным сетям и Telegram-каналам.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что проводят проверку после изучения видео из социальных сетей.

Жильцы дома в беседе с журналистами подтвердили, что полицейские приходили и опрашивали соседей пропавшей. Домой девушка не вернулась до сих пор.

Запись с камер наблюдения помогла следователям из Новосибирска установить личности подозреваемых в похищении и вымогательстве денег у подростка. По данным ведомства, четверо молодых людей силой вывели юношу из кафе, увезли на машине к банкомату и заставили снять наличные.

Против злоумышленников завели два уголовных дела - за вымогательство и похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений. Суд отправил троих под стражу, а одного из участников группы оставил под домашним арестом.

По данным местного издания ProGorod , нападение неизвестных на девушку произошло в ночь со 2 на 3 февраля. Таксист, который привез девушку к дому, даже не вышел из машины, когда неизвестные уводили его пассажирку.

МВД РФ Россия
04 февраля 2024, 17:49
Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с третьего этажа в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Сугроб спас жизнь полуторагодовалой девочке, выпавшей из окна третьего этажа в Екатеринбурге. Мать, оставившая дочь на четырехлетнего сына, даже не заметила ее пропажи. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам очевидцев, ребенок рухнул в снег без одежды, в одном подгузнике. Девочку доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

В УМВД по региону заявили, что сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Силовики попросили родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и оборудовать окна запирающими устройствами.

В селе Турунтаево Прибайкальского района в Бурятии в снегу нашли девятимесячного ребенка с отмороженными ногами. Его оставили на улице в 30-градусный мороз.

Дети Екатеринбург Полиция
04 февраля 2024, 16:36
Ударившего ребенка кулаком в Курчатове мужчину арестовали на 2 месяца
РИА «Новости»
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Суд распорядился арестовать 55-летнего мужчину, который ударил кулаком по лицу стоявшего в одном из магазинов Курчатова четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Подсудимого Мухамеда Гулаева обвинили по статье о покушении на убийство малолетнего. Региональное управление Следственного комитата потребовало заключить его под стражу. Суд удовлетворил ходатайство, Гулаева отправили под арест сроком на два месяца.

Нападение произошло 2 февраля, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На ролике пьяный Гулаев ударил мальчика по голове, в этот момент к нему подбежала женщина и оттолкнула от ребенка. Затем неадекватного взрослого ударил отец мальчика и повалил на пол.

Позднее выяснилось, что уроженец Ингушетии приехал в Курскую область в поисках работы.

Суд Дети Мужчины
04 февраля 2024, 15:29
Появились кадры упавшей в канал Махачкалы машины с детьми
Телеканал «360»
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Легковой автомобиль упал в водный канал в Махачкале, пострадали двое несовершеннолетних. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП.

Очевидцы пытались вытащить людей из затонувшей машины. Некоторые советовали сразу сделать искусственное дыхание.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточняли, что ЧП произошло 4 февраля в поселке Семендер. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в водный канал.

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их отвезли в больницу. Ведомство взяло ход расследование обстоятельств аварии под свой контроль.

Пресс-служба Минздрава республики добавила, что пострадали дети восьми и 12 лет. Их состояние оценили как крайне тяжелое. Врачи подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Дагестан Дети ДТП Машины
04 февраля 2024, 11:27
Полицейский вертолет разбился в Турции, погибли два человека
Global Look Press
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Полицейский вертолет в ночь на 4 февраля потерпел крушение на юге Турции вблизи города Газиантеп. В результате погибли два пилота, а техник выжил. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.

EM 708 вечером 3 февраля вылетел из аэропорта в провинции Хатай в Газиантеп. Вскоре сигнал воздушного судна пропал. Обломки вертолета нашли в шести километрах возле села Картал.

Прибывшие на место катастрофы спасатели извлекли тела пилотов, а также помогли выбраться технику. Пострадавшего отправили в больницу Газиантепа, где ему оказали медицинскую помощь.

Журналисты не привели информацию о его состоянии. Правоохранительные органы устанавливают причины крушения вертолета.

Ранее в Измире тушивший пожар вертолет рухнул в водохранилище. Одного спасателя нашли, двое пропали без вести.

Вертолеты Авиация Турция

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