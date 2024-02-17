Вернувшийся с СВО петербуржец заявил в полицию на сбежавшую на его Audi подругу

По данным источника издания, житель Фрунзенского района города сообщил полиции о случившемся 16 февраля.

Мужчину при этом огорчила не только ветренность возлюбленной, но и тот факт, что скрылась она на подержанной Audi, а также прихватила с собой iPhone 15, указал собеседник «Фонтанки». Стоимость машины, на которой уехала подруга петербуржца, по его информации, составляет порядка миллиона рублей.

Пострадавший признался, что в их отношениях все было далеко не гладко - подруга ему изменяла, но он ее прощал. Две недели назад девушка купила машину на его деньги. Сам он не мог выходить из дома из-за сломанной ноги.

И вот несколько лет назад дама сердца скрылась. Куда уехала - непонятно. При этом банковскую карту мужчины она решила вернуть. Правда, из двух миллионов на ней осталось только 53 тысячи рублей.