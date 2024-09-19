19 сентября 2024, 17:05

Верх цинизма. WB раскритиковал попытки защиты Бакальчука выставить нападавших жертвами

Global Look Press
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Все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты WB работают в штатном режиме после стрельбы у головного офиса в центре Москвы. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Фирма окажет родным погибших материальную помощь и возьмет на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами жертв перестрелки. В столичных больницах остаются раненые сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов. Wildberries внимательно следит за их состоянием.

«Надеемся, что они поправятся как можно скорее. Компания также окажет им необходимую поддержку», - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники Wildberries работают штатно в других офисах или по желанию из дома. Ситуация не повлияла на деятельность ретейлера и его бизнес-процессы.

Компания окажет полное содействие следствию.

«Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», - подчеркнули в WB.

Фирма внимательно следит за новостями о задержании и предъявлении обвинений Бакальчуку и тем, кто его сопровождал.

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила 19 сентября днем траура в Wildberries в связи с гибелью двух сотрудников.

Стрельба Маркетплейсы Москва Стрельба у офиса Wildberries
19 сентября 2024, 10:21
Один человек получил тяжелые травмы из-за возгорания на складе во Внукове
РИА «Новости»
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В аэропорту Внуково произошло возгорание в помещении склада, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на складе в районе терминала А загорелась машинка для нанесения разметки на тротуаре.

Пламя распространилось на один квадратный метр, пожар потушили. Один человек в результате возгорания получил тяжелые травмы. Официально эти данные подтверждены не были.

360.ru обратился за комментарием в аэропорт Внуково, но на момент написания новости, получить информацию оперативно не удалось.

Накануне в центре Москвы загорелась квартира многоэтажки. Пожар вспыхнул в Мещанском районе, из-за распространения огня стала рушиться фасадная часть здания. Информации о пострадавших не поступало.

В тот же день пожарные спасли из огня пятерых детей в Луховицах. Подразделения «Мособлпожспаса» по автолестнице поднялись на четвертый этаж и эвакуировали несовершеннолетних.

Пожары Аэропорт Внуково
18 сентября 2024, 19:17
В подмосковном санатории загорелся спортзал
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В санатории «Загорские Дали», расположенном в Сергиево-Посадском городском округе, загорелась крыша спортзала, сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области. Огонь охватил тысячу «квадратов».

«Эвакуация не проводится», - уточнили в министерстве.

Открытое горение ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее спасатели потушили пожар в частном доме в деревне Логиново Павлово-Посадского округа. Обошлось без пострадавших. С огнем боролись 15 человек на четырех единицах техники.

Пожары Россия Сергиев Посад Эвакуации
18 сентября 2024, 17:46
Брянский депздрав не получил обращение от родственников погибшего в Клинцах мужчины
Freepik
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Родственники обгоревшего в пожаре в Клинцах мужчины не обращались в департамент здравоохранения Брянской области с жалобой на врачей клинцовской центральной больницы. Об этом 360.ru сообщил заместитель директора ведомства Коба Кавтеладзе.

«В адрес департамента здравоохранения Брянской области обращений от родственников пациента, в том числе из иных инстанций, не поступало», - отметил он.

По его словам, комментарии по вопросу оказания медицинской помощи жителю Клинцов ведомство может дать только после проведения проверки.

Ранее в клинцовской больнице умер местный житель, которого после пожара госпитализировали с ожогами. Падчерица погибшего Татьяна и его племянница Елена обвинили в его смерти врачей.

По мнению родственников, мужчине не оказали квалифицированную помощь. Падчерица покойного отметила, что врачи вместо лечения просто накрыли пациента простыней, поливали ожоги хлоргексидином и давали обезболивающее.

Больницы Врачи Брянская область
18 сентября 2024, 16:03
Скончался второй пострадавший от стрельбы охранник Wildberries
РИА «Новости»
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Погиб еще один сотрудник охраны Wildberries, раненный при вооруженном нападении на офис в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Москва Стрельба у офиса Wildberries

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