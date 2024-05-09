Велосипедист проехался по Санкт-Петербургу в трусах

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По информации источника, мужчина на велосипеде проехал Невский проспект, пересек мосты и добрался до Петроградской стороны. Там его остановил наряд полиции, спортсмена-моржа отвезли в отдел.

В Санкт-Петербурге температура воздуха около +2 градусов, периодически выпадает снег. На задержанном были только солнечные очки, велоперчатки, меховая шапка, сапоги и трусы.

В воскресенье, 5 мая, курьер на электровелосипеде сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе в районе Восточное Измайлово в Москве. Ребенка отвезли в больницу, прокуратура Восточного административного округа начала проверку.

В феврале мужчина на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал с места ДТП, СК завел уголовное дело.