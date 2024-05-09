09 мая 2024, 10:57

Велосипедист проехался по Санкт-Петербургу в трусах

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Полицейские в Санкт-Петербурге забрали в отдел полиции велосипедиста-моржа в плавках и шапке. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника, мужчина на велосипеде проехал Невский проспект, пересек мосты и добрался до Петроградской стороны. Там его остановил наряд полиции, спортсмена-моржа отвезли в отдел.

В Санкт-Петербурге температура воздуха около +2 градусов, периодически выпадает снег. На задержанном были только солнечные очки, велоперчатки, меховая шапка, сапоги и трусы.

В воскресенье, 5 мая, курьер на электровелосипеде сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе в районе Восточное Измайлово в Москве. Ребенка отвезли в больницу, прокуратура Восточного административного округа начала проверку.

В феврале мужчина на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал с места ДТП, СК завел уголовное дело.

Санкт-Петербург Мужчины Полиция
09 мая 2024, 16:00
Жестоко избитого пса Батона не смогли спасти в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Жестоко избитый в Москве пес по кличке Батон скончался. Его обнаружили в тяжелом состоянии утром 8 мая близ рынка во 2-м Южнопортовом проезде. Волонтеры отвезли животное в клинику, но травмы, которые нанесли собаке, оказались слишком серьезными.

«Батон сегодня утром скончался, всю ночь показатели были нестабильные, постоянно прыгали глюкоза и давление, под утро поднялась высокая температура», - сообщила автор Telegram-канала «Iran_animals20. Помощь животным. Одинцовский район».

Женщина добавила, что до последнего надеялась, что Батону смогут помочь.

Днем ранее зоозащитники, которые обнаружили собаку, сообщали, что животное жестоко избили, связали лапы, а затем окунули в бочку с бетоном.

Животные Москва
09 мая 2024, 15:30
Жертвой ДТП в Ульяновской области стала пассажирка маршрутки
Читайте нас в: Google Новости
Легковой автомобиль Lada Granta и микроавтобус «Газель» с пассажирами столкнулись около поселка Лощина Чердаклинского района Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в минувшую среду, 8 мая.

На месте ДТП от полученных травм умерла пассажирка «Газели», еще пять человек из этой же машины забрали в больницу прибывшие на место бригады скорой помощи.

О причинах столкновения машин в ведомстве не сообщили. В пресс-службе пояснили, что сотрудники Госавтоинспекции еще разбираются в причинах аварии.

Сразу две крупные аварии произошли в Москве в четверг, 9 мая. В районе Владыкино на северо-востоке столицы столкнулись восемь машин. Жертвами ДТП стали два человека.

Пять полос движения на 81-м километре МКАД перекрыли устроившие массовое столкновение 15 легковых и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, в этой аварии никто не пострадал.

МВД РФ ДТП Россия Машины
09 мая 2024, 13:08
Раскрыты последствия удара дрона по промзоне Башкирии
Читайте нас в: Google Новости
Атаковавший территорию промышленной зоны Салавата беспилотник повредил насосную станцию на предприятии. В результате удара никто не пострадал, возгорания не возникло. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкортостану.

В ведомстве подчеркнули что на месте работают 30 специалистов и шесть единиц техники, которые ликвидируют последствия атаки. Угроза для жителей города отсутствует.

«Предварительно, повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет», - заявили в пресс-службе.

Башкирия Беспилотники МЧС РФ
09 мая 2024, 09:33
Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали после попытки атаки дронов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС локализовали возгорание на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, которое началось в результате атаки украинскими беспилотниками. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

«Пожар локализовали в 07:40 по московскому времени», - заявили в пресс-службе.

Всего в ликвидации последствий ЧП приняли участие 20 единиц техники и 62 спасателя.

В ночь на 9 мая украинские националисты попытались нанести удар по нефтяной базе беспилотником.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, силы РЭБ подавили порядка шести дронов, однако несколько БПЛА рухнули на территорию базы. Информация о пострадавших не поступала. Ситуацию на месте контролирует мэр Анапы Василий Швец.

Минобороны сообщало, что в течение ночи средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов Vampire , а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Пожары Беспилотники

Новости по теме