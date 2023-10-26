«Вел себя странно». Соседи рассказали о напавшем на ребенка в Щелкове грабителе

«Агрессии за ним никогда не замечала, только вел себя немного странно. Слишком веселый был, но спокойный. Даже не ожидали, что он может совершить такое преступление», - поделилась она По словам другой соседки, 35-летний мужчина жил с матерью. Женщина отметила, что выросла с ним в одном дворе и он еще в детстве попал в плохую кампанию, что, возможно, повлияло на его будущее.

Преступление произошло в Щелкове 25 октября.

Пенсионер поймал грабителя , который отобрал у школьника телефон и хотел сбежать. Пожилой мужчина быстро среагировал и не дал злоумышленнику уйти.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков приехал к пенсионеру Михаилу Макарову, чтобы лично вручить ему сертификат на новую машину.

По словам главы округа, после героического поступка пожилого мужчину решили поощрить, в качестве подарка местные власти выбрали отечественный автомобиль.

Ранее мужчина в беседе с «360» сказал, что в момент нападения на ребенка он ремонтировал машину. Макаров повалил убегающего и не дал скрыться с телефоном, который тот отобрал у мальчика.