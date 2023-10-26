«Вел себя странно». Соседи рассказали о напавшем на ребенка в Щелкове грабителе
Пенсионер Михаил Макаров спас школьника от грабителя в городском округе Щелково. Соседка подозреваемого в нападении рассказала «360», что не ожидала от него таких действий.
«Агрессии за ним никогда не замечала, только вел себя немного странно. Слишком веселый был, но спокойный. Даже не ожидали, что он может совершить такое преступление», - поделилась она По словам другой соседки, 35-летний мужчина жил с матерью. Женщина отметила, что выросла с ним в одном дворе и он еще в детстве попал в плохую кампанию, что, возможно, повлияло на его будущее.
Преступление произошло в Щелкове 25 октября.
Пенсионер поймал грабителя , который отобрал у школьника телефон и хотел сбежать. Пожилой мужчина быстро среагировал и не дал злоумышленнику уйти.
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков приехал к пенсионеру Михаилу Макарову, чтобы лично вручить ему сертификат на новую машину.
По словам главы округа, после героического поступка пожилого мужчину решили поощрить, в качестве подарка местные власти выбрали отечественный автомобиль.
Ранее мужчина в беседе с «360» сказал, что в момент нападения на ребенка он ремонтировал машину. Макаров повалил убегающего и не дал скрыться с телефоном, который тот отобрал у мальчика.