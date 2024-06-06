06 июня 2024, 02:54

Ведущая Первого канала сломала руку на даче

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Ведущая из Саратова Анастасия Орлова не смогла вести передачу на Первом канале из-за травмы руки. Об этом сообщила диктор программы «Доброе утро».

По словам ведущей, Орлова упала на мокром полу.

«Поездка на дачу закончилась переломом руки», - сообщила она.

Теперь зрители не увидят девушку в эфире около двух-трех недель. Анастасия поделилась с подписчиками в соцсетях, что планирует заняться чтением книг и просмотром фильмов. Кроме этого, она пожаловалась на гипс, который оказался очень тяжелым.

Боец спецоперации ранее сломал руку в ходе потасовки, когда заступился за девушку. Драка произошла в одном из заведений общепита в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа.

Саратов Первый канал Соцсети
06 июня 2024, 01:01
Экс-судью нашли мертвой около многоэтажки в Москве
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В Москве нашли мертвой бывшую судью Таганского районного суда. Труп 50-летней женщины обнаружили около здания на 1-й улице Машиностроения, сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, в мае экс-судья перевела мошенникам миллион рублей. Аферисты выдали себя за правоохранителей и убедили женщину взять кредит и снять накопленные средства со счетов.

Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет о судье Наталье Лариной, которая вышла на пенсию около полугода назад. До этого она занимала пост судьи Таганского суда. Именно Ларина выносила решения по мере пресечения художнику Петру Павленскому.

Ранее стало известно о гибели трехлетнего ребенка на улице Реутовской в Москве. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала вместе с конструкцией из окна квартиры.

Суд Женщины Москва
06 июня 2024, 00:20
«Кричал, что убьет». Бывший ухажер жестоко избил девушку в Приморье
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Во Владивостоке молодой парень жестоко избил бывшую девушку, помешал ей вызвать скорую помощь и полицию, а потом преследовал при побеге, угрожая убийством. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшей, отметив, что нападавший до сих пор гуляет на свободе и может угрожать безопасности ее дочери.

Женщина рассказала, что экс-ухажер дочери напал на нее под Владивостоком, в Надеждинске.

«Нападавший на свободе. Заявление в полицию было написано на следующий день», - заявила собеседница 360.ru.

По ее словам, участковый с ними уже связался. Парня уже допрашивали.

«Уголовное дело еще не возбуждено. Заковыка в том, что не могут получить медицинские документы, чтобы понять степень ущерба - нанесение тяжкого или среднего вреда здоровью», - объяснила она.

С этим парнем ее дочь знакома около двух лет, но отношения у них были тяжелые, он поднимал на нее руку. Потом она отказалась с ним встречаться, пока не увидела его на дне рождения знакомой 18 мая. Парень выпил и стал ее задирать. Когда все ушли покурить, ударил ее ногой по лицу, разбив губы. После второго удара она упала на стеклянный шкаф, тот разбился и стеклом ей срезало кожу с руки.

Девушка поняла, что ей никто не поможет и убежала. Парень бросился за ней, догонял и избивал, издевался. Ей помог знакомый парень, которому она успела отправить сообщение о помощи. Компания после ее побега продолжила веселиться.

По словам матери девушки, рука ее дочери потихоньку заживает.

«Там есть нюансы - слишком большая рана, швы плохо заживают, гниют, есть осложнения. Мы опасаемся за безопасность дочери, потому что она живет отдельно. Он на свободе, ничто не мешает ему снова приходить, подкарауливать», - резюмировала собеседница 360.ru.

Женщины Поножовщины Владивосток Избиения
06 июня 2024, 00:15
Автобус с пассажирами ушел под воду в тоннеле на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Рейсовый автобус с пассажирами в салоне ушел под воду в тоннеле на Нововладыкинском проезде на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Собеседник подчеркнул, что к затопленному пассажирскому транспорту прибыли спасатели, которые вытащили из автобуса 15 человек.

Что стало причиной затопления транспорта официально неизвестно.

Но столичный главк МЧС предупредил горожан, что пришедший ливневый дождь с грозой задержится до утра 6 июня.

В конце мая московские спасатели эвакуировали с затопленного подземного паркинга в Дмитровском районе женщину, которая находилась за рулем автомобиля Toyota RAV4. Двери в машине оказались заблокированы и выйти самостоятельно она не могла. При этом вода все прибывала и, к моменту приезда специалистов, дошла до стекол машины.

Спасатели Автобусы Москва
06 июня 2024, 00:13
Четверо подростков погибли при ДТП в Подмосковье
РИА «Новости»
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Смертельное ДТП произошло на дороге у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка. В результате аварии погибли четыре девушки-подростка. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель машины не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

«В результате четыре 15-летние пассажирки автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, еще одна девушка госпитализирована в медицинское учреждение», - уточнили в прокуратуре.

Причины аварии расследуются. Наро-Фоминская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель и три пассажира минивэна погибли в ДТП на 83-м километре трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Еще три человека получили ранения. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, автомобиль Toyota врезался в дорожную технику, ехавшую в попутном направлении.

Уголовное дело ДТП Машины Водители

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