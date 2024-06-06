Ведущая Первого канала сломала руку на даче

Во Владивостоке молодой парень жестоко избил бывшую девушку, помешал ей вызвать скорую помощь и полицию, а потом преследовал при побеге, угрожая убийством. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшей, отметив, что нападавший до сих пор гуляет на свободе и может угрожать безопасности ее дочери.

Женщина рассказала, что экс-ухажер дочери напал на нее под Владивостоком, в Надеждинске.

«Нападавший на свободе. Заявление в полицию было написано на следующий день», - заявила собеседница 360.ru.

По ее словам, участковый с ними уже связался. Парня уже допрашивали.

«Уголовное дело еще не возбуждено. Заковыка в том, что не могут получить медицинские документы, чтобы понять степень ущерба - нанесение тяжкого или среднего вреда здоровью», - объяснила она.

С этим парнем ее дочь знакома около двух лет, но отношения у них были тяжелые, он поднимал на нее руку. Потом она отказалась с ним встречаться, пока не увидела его на дне рождения знакомой 18 мая. Парень выпил и стал ее задирать. Когда все ушли покурить, ударил ее ногой по лицу, разбив губы. После второго удара она упала на стеклянный шкаф, тот разбился и стеклом ей срезало кожу с руки.

Девушка поняла, что ей никто не поможет и убежала. Парень бросился за ней, догонял и избивал, издевался. Ей помог знакомый парень, которому она успела отправить сообщение о помощи. Компания после ее побега продолжила веселиться.

По словам матери девушки, рука ее дочери потихоньку заживает.

«Там есть нюансы - слишком большая рана, швы плохо заживают, гниют, есть осложнения. Мы опасаемся за безопасность дочери, потому что она живет отдельно. Он на свободе, ничто не мешает ему снова приходить, подкарауливать», - резюмировала собеседница 360.ru.