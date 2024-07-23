Ведущая научная сотрудница РАН погибла в Новой Москве

По данным газеты, тело женщины нашли под окнами ее квартиры в поселении Воскресенское в понедельник около 18 часов. По одной из версий, причиной смерти стал несчастный случай.

Как сообщил источник ТАСС , женщина долго болела, и ее гибель, предположительно, не носит криминального характера.

Валентина Бондаренко была кандидатом экономических наук, академиком Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего, директором Международного фонда одного из основоположников НЭП Николая Кондратьева, автором множества научных работ. Состояла в Союзе писателей. Ей было 82 года.