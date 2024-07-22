Вдову участника СВО выгнали из собственного магазина на рынке в Истре

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Хозяйка конфискованного имущества - вдова участника СВО. Она рассказала 360.ru, что директор рынка поссорился с продавцом в магазине, после чего выгнал его, и, не уведомив руководство, продолжил торговать ее товаром.

«Продолжают торговать нашим товаром, нам не отдают ни оборудование, ничего», - отметила собеседница 360.ru.

С ее слов, владелец рынка отказывается идти на примирение, плохо отзывается о продавце, с которым у него вышел конфликт.

«Он сказал, будете судиться - судитесь. Он как моральную компенсацию себе забрал эту точку с оборудованием, которое принадлежит поставщикам. Поставщики выставляют мне досудебные претензии», - поделилась хозяйка товара.

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Самоуправство». Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.