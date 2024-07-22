22 июля 2024, 22:57

Вдову участника СВО выгнали из собственного магазина на рынке в Истре

РИА «Новости»
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Владелицу павильона лишили имущества на рынке в Истре. Пострадавшая рассказала 360.ru, что директор рынка конфисковал товар и оборудование из-за скандала с продавцом в качестве «морального ущерба». СК возбудил уголовное дело о грабеже и самоуправстве.

Хозяйка конфискованного имущества - вдова участника СВО. Она рассказала 360.ru, что директор рынка поссорился с продавцом в магазине, после чего выгнал его, и, не уведомив руководство, продолжил торговать ее товаром.

«Продолжают торговать нашим товаром, нам не отдают ни оборудование, ничего», - отметила собеседница 360.ru.

С ее слов, владелец рынка отказывается идти на примирение, плохо отзывается о продавце, с которым у него вышел конфликт.

«Он сказал, будете судиться - судитесь. Он как моральную компенсацию себе забрал эту точку с оборудованием, которое принадлежит поставщикам. Поставщики выставляют мне досудебные претензии», - поделилась хозяйка товара.

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Самоуправство». Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Уголовное дело Скандалы Истра Магазины
22 июля 2024, 22:53
Руководитель пропавшей в Северной Осетии тургруппы рассказала, почему отряд обратился к МЧС
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Туристический отряд из Долгопрудного, который запросил помощь у МЧС в Северной Осетии, не попадал в критическую ситуацию, люди нуждались только в питьевой воде. Об этом рассказала руководитель группы Татьяна Садыкова в беседе с 360.ru.

«Нас спасать вообще не надо было. Мы просто в МЧС позвонили, попросили воду. У нас была нехватка воды. <…> Мы не заблудились, не потерялись, с детьми все хорошо, в порядке», - сказала она.

По словам источника, сотрудники МЧС уже принесли воду. Сейчас с отрядом все хорошо, он продолжит путь по плану. Дети уже позвонили родителям и отчитались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что с тургруппой все хорошо. Он отметил, что сейчас дети отдыхают в палаточном лагере. До этого группу из 10 детей и двух взрослых начали искать спасатели Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС РФ.

Дети Туризм Долгопрудный Москва
22 июля 2024, 22:34
Иномарка в Москве перевернулась, пострадал подросток
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Подросток пострадал в ДТП с легковой машиной в Москве в поселении Первомайское. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся. Несовершеннолетнего пассажира отвезли в Коммунарку в детский стационар. По предварительным данным врачей скорой помощи, у него закрытый перелом ключицы.

Ранее другая авария случилась на севере Москвы. Такси и BMW столкнулись на проезде Шокальского. В результате ДТП госпитализировали шофера иномарки, таксисту также понадобилась помощь, но после осмотра его отпустили домой. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Еще одна авария случилась 16 июля в столице. Там в автомобиль ГАИ въехала BMW.

Дети ДТП Иномарки Москва
22 июля 2024, 22:29
Пропавшая в Северной Осетии тургруппа из Долгопрудного вышла на связь
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Тургруппа из Долгопрудного, пропавшая в Северной Осетии, вышла на связь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С ребятами все хорошо. Они живы и здоровы. Вместе с руководителем группы дети сейчас отдыхают в палаточном лагере», - написал глава региона.

Нештатная ситуация возникла из-за того, что группа отметилась в МЧС чуть позже запланированного времени, пояснил Воробьев.

Группу из 10 детей и двух взрослых искали спасатели Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России. Специалистам удалось установить, что туристы остановились в районе перевала Ход.

Туризм Андрей Воробьев Долгопрудный Москва
22 июля 2024, 22:08
«Переборщил». Друг владельца смертельного квеста в Махачкале рассказал, как начался пожар
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Происшествие на смертельном квесте в Махачкале, где при пожаре погибли две молодые девушки — это страшная ошибка аниматора. Об этом заявил друг владельца квеста в беседе с 360.ru.

«Это ошибка аниматора, который именно в этот злосчастный вечер решил провести эксперимент и взял с собой баклажку бензина, как мы знаем, или керосина. Зажег перчатку и по неосторожности <…> переборщил с этой порцией керосина, которую нанес себе на перчатку», - рассказал он.

По его словам, рукавица должна была загореться и просто напугать участников квеста. Однако все пошло не по плану, рука ведущего тоже воспламенилась, а недалеко от него находилась емкость с горючим веществом. В итоге начался пожар.

По информации источника, ошибившемуся аниматору около 19 лет, он вел квесты примерно год. До этого все выступления проходили идеально. Также организация прошла все проверки на пожарную безопасность. Сам владелец не знал, что на мероприятии будут трюки с огнем и горючим, заявил источник. Сейчас все причастные к случившемуся находятся под следствием.

Как рассказал другой источник 360.ru, на квесте погибли две студентки , которые пришли туда со своими спутниками - 19-летняя А. и 25-летняя М. По его данным, М. работала в стоматологии и училась в медицинском учреждении.

Уголовное дело Дагестан Пожары

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