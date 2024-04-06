Вдова погибшего в Приамурье шахтера рассказала о последних минутах перед расставанием

По ее словам, они прожили вместе 15 лет и собирались отметить в апреле годовщину свадьбы. Перед уходом на работу он крепко ее обнял. Когда сообщили о затоплении шахты, мир для нее рухнул.

«Земля ушла из-под ног, и все», - подчеркнула женщина.

Ранее суд постановил заключить под стражу двух подозреваемых, обвиняемых в халатности после ЧП на руднике «Пионер».

На шахте 1 апреля произошло обрушение, в результате чего заблокированными оказались более 10 рабочих.

Спасательную операцию из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках прекратили.