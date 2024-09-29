29 сентября 2024, 19:27

«Вцепилась в руку». Женщина умерла после укуса собаки в Тверской области

Unsplash
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В деревне Голенищево Тверской области 33-летняя женщина умерла из-за укуса бешеной собаки. Подруга погибшей поделилась с MK.RU подробностями случившегося.

По ее словам, жители Голенищева часто подкармливали собаку, у которой умерла пожилая хозяйка. В тот день животное укусило за палец девочку, а потом к нему подошла и Екатерина. Она не знала о укусе и просто хотела покормить пса. Однако собака схватила 33-летнюю женщину за руку.

«Говорят, что собака была немаленькой. Животное вцепилось в руку Екатерине мертвой хваткой. Она пыталась оттолкнуть ее, но на это ушло время», - отметила собеседница издания.

Спустя примерно месяц после укуса женщине стало трудно пить. Она решила, что это побочные эффекты от прививок - жительницу Голенищева привили от бешенства. Однако после пятого укола вакцины Екатерине стало хуже, и ее отвезли в больницу.

Женщина умерла спустя неделю после обострения состояния. Сначала у нее началось слюнотечение, потом появились проблемы с легкими, и она впала в кому. Врачи сообщили близким о смерти Екатерины 31 августа.

Ранее жительница Барнаула погибла от укусов своей собаки породы алабай. После нападения на женщину животное нейтрализовали.

Врачи Женщины Собаки Животные
29 сентября 2024, 17:35
Природный пожар уничтожил 10 домов в Рязанской области
Пресс-служба МЧС
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Огонь уничтожил 10 домов в селе Воскресеновка в Рязанской области в результате возгорания сухой травы. Также сгорели семь нежилых построек и три помещения сезонного проживания, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, в Рязанской области спасатели выехали на тушение сразу нескольких природных пожаров. Из-за сильного ветра и жаркой погоды возгорание быстро распространяется в Спасском районе.

«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское», - отметили в ведомстве.

В тушении пожара задействовали 122 человека и 44 единицы техники. Также в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в Воронежской области спасатели тушили крупный природный пожар. Огонь перекинулся с травы на пять жилых домов, хозяйственные постройки и автомобили.

Вертолеты Спасатели Пожары Погода
29 сентября 2024, 13:28
ТК «Синегорье» эвакуировали в Челябинске из-за террористической угрозы
РИА «Новости»
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Торговый комплекс «Синегорье» и автовокзал эвакуировали в Челябинске из-за террористической угрозы. Об этом сообщило Ura.ru.

По информации источника, из здания торгового центра выводили посетителей, а место оцепили силовики. По предварительным данным, эвакуацию начали из-за обнаружения подозрительной сумки.

В главке МЧС по Челябинской области заявили, что вызов оказался ложным и помощь профильных специалистов не понадобилась.

В июле стало известно, что под суд в Челябинской области пойдет мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения писал о якобы заложенных бомбах в школах и детсадах. Следователи установили, что в ноябре 2023 года он совершил не менее девяти звонков в службу 112.

Против мужчины завели дело о ложных сообщениях об акте терроризма. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Терроризм Челябинск
29 сентября 2024, 11:11
Пострадали две квартиры и детская площадка. В Воронеже уточнили последствия прилета БПЛА
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В результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронежскую область повредило две квартиры, детскую площадку и остекление одного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, среди местного населения пострадавших нет. В районах региона повреждения получили дачный дом, гараж, ограждения участков и несколько автомобилей.

«Возгорания, в том числе почти все ландшафтные, оперативно ликвидировали. Существенно пострадало лишь одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось», - уточнил губернатор.

Гусев добавил, что представители муниципалитетов проведут оценку повреждений для дальнейшего проведения ремонта, а также выяснят точное количество задетых обломками.

Ранее стало известно, что восемь автомобилей повредило при атаке дронов ВСУ на Воронеж.

Беспилотники Квартиры
29 сентября 2024, 10:59
Инспекторы ДПС бросились в погоню за Lamborghini без номеров в центре Челябинска
РИА «Новости»
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Сотрудники ГИБДД в центре Челябинска задержали дорогостоящую Lamborghini Huracan Performante. Водитель спорткара сам спровоцировал погоню за собой, сообщил сайт kp.ru.

Элитное авто привлекло к себе внимание инспекторов ДПС вечером 28 сентября возле Алого Поля из-за отсутствия номерных знаков. Очевидцы рассказали что, водитель Lamborghini спровоцировал погоню своими действиями.

В ГИБДД подтвердили произошедшее. В ведомстве напомнили, что без государственных знаков можно ездить не более 10 дней после покупки автомобиля.

«С документами все в порядке, автомобиль новый. Машина приехала из Кореи, пока что не зарегистрирована, но для учета все уже готово», - отметили в ГИБДД.

В отделе с водителем провели разъяснительную беседу, после чего отпустили.

Ранее екатеринбургские полицейские устроили погоню для поимки водителя BMW.

ГИБДД Челябинск

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