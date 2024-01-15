15 января 2024, 09:05

Вандалы сожгли венок в Вечном огне на Кубани

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы проверяют акт вандализма со стороны неизвестных, в результате которого сожгли траурный венок в Вечном огне в Тимашевске. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации почетного караула города Тимашевска, вандалы сожгли венок в ночь на 14 января. На следующий день курсантам почетного караула пришлось соскребать пластик со звезды мемориала.

В Сети появились публикации, в которых местные жители сообщили о противоправных действиях, пояснили в краевом ГУ МВД. Обращений по этому вопросу не было, однако полиция все равно подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего.

Ранее случай осквернения Вечного огня произошел в Кургане. Женщина залила огонь на мемориале водой из бутылки. В Пскове школьники попытались потушить Вечный огонь снегом.

Полиция Вандализм
15 января 2024, 09:05
Пропавшего в Иркутской области рыбака спустя две недели нашли живым в непроходимой местности
РИА «Новости»
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В Иркутской области отыскали мужчину, который 1 января уехал на снегоходе на рыбалку и перестал выходить на связь. Он застрял в непроходимой местности и жил у охотника, сообщило Главное управление МЧС России по Иркутской области.

Житель Приангарья уехал на рыбалку в первый день нового года, спасателей подключили к розыску 12 января. Мужчина уехал на снегоходе из поселка Венгерка вверх по течению реки Туманшет к устью реки Тегур, чтобы порыбачить. С тех пор он ни разу не выходил на связь.

В Тайшетском районе выпало много снега, погодные условия мешали поискам. Рыбак мог находиться в 100 километрах от поселка, это расстояние две группы спасателей преодолели за два дня. Только один снегоход, приспособленный к езде по высоким сугробам и непроходимой местности, смог проехать к дому охотника в шести километрах от устья реки Тегур, где укрывался рыбак. Мужчину вместе с техникой эвакуировали из леса в населенный пункт.

В Челябинской области тело рыбака нашли спустя год после исчезновения. Рядом с мужчиной лежали снасти и рюкзак с личными вещами.

Иркутская область МЧС РФ Рыбалка
15 января 2024, 08:51
Горняк погиб после прорыва грунтовых вод в шахте в Воркуте
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На шахте «Заполярная» АО «Воркутауголь» произошло частичное затопление из-за прорыва грунтовых вод, погиб один работник. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Республике Коми.

В ведомстве отметили, что ЧП случилось на глубине 600 метров утром в понедельник.

«Из-за прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление. В шахте работала смена из 60 человек, из которых три человека трудились на аварийном участке. Пострадал один работник, еще один погиб, начались поиски», - заявили в МЧС.

Пострадавшего с ушибами и переломом доставили в больницу.

На место выехала медицинская бригада и подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части.

В декабре на руднике в Якутии произошел выброс метана, жертвами происшествия стали три человека , еще двое пострадали. Также ранее при обрушении породы на разработке месторождения в Забайкальском крае погиб шахтер.

Шахты Обрушения
15 января 2024, 07:43
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Брянской области
РИА «Новости»
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Частный дом загорелся в городе Унеча Брянской области. В результате пожара погибли двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание в доме, расположенном в переулке Коммунистический, произошло в ночь на 15 января. Около 00:35 спасатели локализовали огонь на площади 30 квадратных метров.

После разбора завалов нашли тела двух мужчин и женщины. Региональный главк МЧС устанавливает причины пожара. В ведомстве напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

Ранее в Петербурге произошло два крупных пожара в районе склада Wildberries.

Ущерб от одного из них оценили в 10 миллиардов рублей.

Пожары
15 января 2024, 07:27
Летевший в Салехард самолет экстренно сел в Новосибирске
Pxhere
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Самолет Bombardier CRJ200LR авиакомпании «Ямал» вынужденно сел в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно следовало из Горно-Алтайска в Салехард около 23:30 по местному времени 14 января. Однако из-за технической неисправности самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирска. На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа. Информации о пострадавших нет. Сам самолет временно отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

«Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг», - указали в пресс-службе прокуратуры.

На прошлой неделе подобная ситуация произошла в Японии. Самолету компании All Nippon Airways пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала трещина, которая образовалась на стекле кабины пилотов во время полета.

Япония Самолеты Авиакомпании

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