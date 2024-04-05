05 апреля 2024, 14:00

Вандалы сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве

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Вандалы ночью подожгли мемориал в память погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Новых Ватутинках (Новая Москва). Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«Жители сделали мемориал, посвященный теракту в „Крокусе“, но ночью вандалы его подожгли», - подписали авторы поста.

К нему прикрепили фото с покрытым копотью камнем с памятной табличкой и обуглившимися цветами.

Стихийные мемориалы в память о жертвах трагедии появились как в Московской области, так и в других регионах России.

Люди приносят к ним цветы и игрушки.

Российские следователи нашли доказательства возможной причастности Украины к теракту, случившемуся 22 марта. Запад пока активно отрицает роль Украины в случившемся, однако со временем, когда «психоз спадет», придется взглянуть фактам в лицо, предположил в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Цветы Москва Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 13:26
Восемь человек пострадали при детонации взрывчатки в дроне в Ростовской области
РИА «Новости»
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Восемь человек, проводивших следственные действия на месте атаки беспилотника в Ростовской области, пострадали при детонации взрывного устройства в одном из дронов. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

ЧП случилось в Морозовском районе, неподалеку от аэродрома.

«В результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек», - написал Голубев.

Раненых доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь. Дополнительные бригады медработников направили в Морозовск. Там продолжаются следственные действия.

Беспилотники
05 апреля 2024, 12:57
Самолет Azur Air Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе
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Самолет ZF-4068 авиакомпании Azur Air Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе, когда пассажиры уже были внутри. Дым проник в салон, сообщил Telegram-канал Mash.

Его авторы опубликовали видео, на котором люди пользуются самодельными веерами. «Температура 45, вообще шедевр просто», - говорит кто-то за кадром.

По данным издания, самолет должен был вылететь в 15:00 по местному времени, однако в двигателе задымило масло. На место прибыли представители технических служб и пожарные. Они начали сливать керосин. Позже пассажиров все же высадили, они в ожидании замены рейса.

Утром 5 апреля в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели ограничения на прием и отправку самолетов после атаки беспилотника. Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы задержался почти на два часа. Через некоторое время все ограничения сняли, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Атака дрона обошлась без разрушений и жертв.

Самолет ZF-4068 авиакомпании Azur Air Пхукет - Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе, когда пассажиры уже были внутри. Дым проник в салон, сообщил Telegram-канал Mash.

Авиация Сочи Самолеты
05 апреля 2024, 12:52
Стало известно, где пройдет лечение раненый губернатор Мурманской области
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который получил ножевое ранение, пройдет лечение в регионе. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина.

«Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу», - рассказала она.

Накануне губернатор Мурманской области получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, его представят к награде. Боец не только проявил мужество и профессионализм, но и предотвратил тяжкие последствия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении на Чибиса. Оказалось, что подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.

Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на мурманского губернатора. Сторона обвинения также заподозрила фигуранта в попытке скрыться с места преступления.

Уголовное дело Больницы Преступления
05 апреля 2024, 10:52
Сирены ракетной опасности зазвучали в Белгороде и Белгородском районе
РИА «Новости»
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В Белгороде и Белгородском районе в очередной раз зазвучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон, со сплошными стенами. На улице лучше спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Уголовное дело Больницы Преступления

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