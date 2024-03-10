Вандалы помочились на «Медного всадника» в Петербурге

Второй раз за две недели вандалы осквернили памятник «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге. Как сообщил сайт 78.ru , группа из семи-восьми человек помочилась на изваяние и исписала его граффити.

Один из участников «перформанса» зашел еще дальше - показал свои половые органы прохожим, а также говорил непристойности в адрес русских людей.

Однако в полиции сообщили, что на месте происшествия никого не обнаружили. Более того, просмотр камер видеонаблюдения происшествия не подтвердил. Подробности выясняются.

Ранее полиция уже задерживала вандала, справившего нужду у «Медного всадника». Правонарушителем оказался 17-летний парень из Выборгского района. Юного злоумышленника быстро нашли и доставили в полицию. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.