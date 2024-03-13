Вандалы осквернили стихийный мемориал участникам СВО в Москве
Двое мужчин осквернили стихийный мемориал с цветами воинам СВО на улице Варварка в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Вандалы распинали ногами цветы на стихийном мемориале участникам СВО и скрылись в неизвестном направлении. По предварительным данным, на момент преступления они находились в сильном алкогольном опьянении. Сейчас их личности устанавливаются Несколько дней назад акт вандализма произошел рядом с памятником «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге. Группа из восьми человек помочилась на изваяние и исписала его граффити.
Ранее полицейские задержали вандала , который справил нужду у «Медного всадника». Правонарушителем оказался 17-летний парень из Выборгского района, которого быстро нашли и задержали. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.
Во Владикавказе, сотрудники полиции задержали женщину , которая разбросала венки и цветы над месте захоронения участников спецоперации.