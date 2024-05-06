Вандал облил краской три флага России в Петербурге

Правонарушение зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На ролике одетый в черное мужчина в темное время суток подошел к зданию, на крыльце которого развевался флаг. Предположительно, из шприца залил его краской и скрылся.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статьям о надругательстве над государственным флагом России, а также о реабилитации нацизма. Силовики начали поиски злоумышленника.

Ранее в Волгограде молодая пара устроила погром на кладбище, где похоронены участники спецоперации. Еще один акт вандализма произошел в Ленобласти , где мужчина прикуривал сигарету от Вечного огня.