«Вам всем конец». Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в Лефортове
Неизвестный мужчина в День защитника Отечества угрожал взорвать торговый центр «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов в Москве. Подробности «360» сообщил источник.
Неизвестный позвонил на стойку администрации ТРК, поздравил с праздником и сообщил, что здание заминировано.
«Вам всем конец», - произнес злоумышленник.
Информацию передали в полицию. Подробности происшествия уточняются. Информация об эвакуации торгового комплекса не поступала.
Ранее в России началась волна сообщений о лжеминировании школ и административных зданий. За этим может стоять как украинская сторона, так и несовершеннолетние хулиганы.