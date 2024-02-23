«Вам всем конец». Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в Лефортове

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В центре Москвы от укуса енота пострадала местная жительница. Животное напало на девочку в кафе, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 16-летняя школьница находилась в кафе на улице Большая Полянка. Она спросила у сотрудников заведения разрешения погладить местного енота, те ответили согласием. Однако животное укусило девочку за руку. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин, из-за которых пострадал ребенок.

Ранее в Санкт-Петербурге из антикафе похитили собаку породы сиба-ину по кличке Франц. Сотрудники заведения подозревают в краже пьяного посетителя.