Вахтовики попытались вывезти драгметаллы в кофейной банке и ручке чемодана

«Мужчины работали на одном из приисков в Иркутской области и похитили часть добытого золота и серебра. После окончания вахты злоумышленники приехали в Новосибирск, откуда планировали улететь на родину с криминальной добычей», - рассказала она.

Во время личного досмотра у задержанных нашли и изъяли около двух килограммов драгоценных металлов, которые были спрятаны в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана. По предварительной оценке, стоимость похищенного превышает 16 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Мужчин арестовали.

Ранее российская таможня пресекла поставку полтонны кокаина, сообщало Ura.ru. Были задержаны члены колумбийского картеля «Кали». У них обнаружили 570 килограммов кокаина, который они незаконно перевозили. Оптовая стоимость этого наркотика на «черном рынке» России оценивается в 1,5 миллиарда рублей, а розничная - превышает 5,5 миллиарда рублей.