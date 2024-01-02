Вагоны скоростного поезда сошли с рельсов в Сан-Франциско

«Два передних вагона сошли с рельсов, оба загорелись. На место прибыли пожарные расчеты, а пассажиры были эвакуированы», - рассказал представитель системы быстрых электропоездов BART Джим Эллисон.

Пострадали несколько человек, и все они сейчас находятся в больнице. Сколько именно людей получили травмы, пока не сообщается. Движение на всей железнодорожной линии остановили до конца дня.

В Японии из-за землетрясения и цунами остановили движение всех скоростных поездов в префектуре Исикава. Метеорологи сообщили о волнах высотой до 1,2 метра. Они были, в том числе, вблизи крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) «Ксивадзаки-Карива», передала «Вечерняя Москва».

Несколькими днями ранее с поезда Москва - Симферополь сняли 10 детей. Медики зафиксировали у них признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Группа из детей и взрослых направлялась в Джанкой.