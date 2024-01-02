02 января 2024, 02:25

Вагоны скоростного поезда сошли с рельсов в Сан-Франциско

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В понедельник, 1 января, несколько вагонов сошли с рельсов в Сан-Франциско. Медики госпитализировали пострадавших, сообщила газета San Francisco Chronicle.

«Два передних вагона сошли с рельсов, оба загорелись. На место прибыли пожарные расчеты, а пассажиры были эвакуированы», - рассказал представитель системы быстрых электропоездов BART Джим Эллисон.

Пострадали несколько человек, и все они сейчас находятся в больнице. Сколько именно людей получили травмы, пока не сообщается. Движение на всей железнодорожной линии остановили до конца дня.

В Японии из-за землетрясения и цунами остановили движение всех скоростных поездов в префектуре Исикава. Метеорологи сообщили о волнах высотой до 1,2 метра. Они были, в том числе, вблизи крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) «Ксивадзаки-Карива», передала «Вечерняя Москва».

Несколькими днями ранее с поезда Москва - Симферополь сняли 10 детей. Медики зафиксировали у них признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Группа из детей и взрослых направлялась в Джанкой.

Дети Больницы Землетрясения Япония Поезда АЭС
02 января 2024, 00:45
Мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы
РИА «Новости»
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Мертвую девушку нашли 1 января в гостиничном номере в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации канала, погибшая пришла в гости к одному из постояльцев отеля.

«На вид девушке около 30 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено», - уточнили журналисты.

Правоохранители уже работают на месте, выясняя причины гибели девушки.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух девушек. Он будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года. Подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал следователям, как убивал девушек. Также мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Известно, что девушки, с которыми он жестоко расправился, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая - уроженка Орловской области.

Убийства Аресты Москва 2023
02 января 2024, 00:39
Появилось видео разрушительного землетрясения и цунами в Японии
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Жители крупнейшего японского острова Хонсю столкнулись с сильным землетрясением, после которого произошло цунами. Стихия затронула северо-западное побережье. Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео последствий непогоды.

Вода сносила корабли, автомобили, крыши домов и все на своем пути. Дороги разрушены, более 35 тысяч домов в центральной части страны остались без электричества. Сбоев в работе атомных электростанций нет. Есть жертвы и пострадавшие.

В ликвидации последствий стихии поучаствуют Вооруженные силы (ВС) Японии, заявили в правительстве.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Японии в понедельник, 1 января. Оно затронуло префектуру Исикава. Сейсмологи зафиксировали подземные колебания и толчки.

RT сообщило, что максимальная высота волн около Владивостока и Находки составила до 20 сантиметров. Около берегов Приморья чуть больше - примерно 30 сантиметров.

По данным News.ru , четыре человека погибли от землетрясения и цунами. Около 30 местных жителей пострадали в префектуре Исикава и других районах страны.

Электричество Землетрясения Видео Япония Дороги Работа
02 января 2024, 00:18
Тело провалившегося под лед мужчины нашли в Саратовской области
РИА «Новости»
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Один человек погиб в автомобиле, ушедшем под лед на Волге в Саратовской области. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции», - рассказал чиновник.

Ранее Юрин сообщил, что за 1 января две машины ушли под лед на Волге в Саратовской области. Первый случай произошел около семи часов вечера вблизи села города Маркс. Там водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Спасатели отбуксировали машину к берегу и передали пострадавшим медикам.

Второй случай произошел вблизи поселка Ровное. Там также машина ушла под лед, но информации о жертвах и пострадавших не было.

Ранее мужчину, упавшего в Москву-реку, спасли в районе Даниловской набережной. Он находился в 40 метрах от берега. Спасатели достали его из реки на борт аэролодки, оказали первую медицинскую помощь и доставили на берег. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением, передала «Вечерняя Москва».

Спасатели Мужчины Машины Водители
02 января 2024, 00:15
Два автомобиля провалились под лед в Саратовской области
РИА «Новости»
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В первый день нового года два автомобиля провалились под лед на реке Волге в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По информации чиновника, вечером 1 января в оперативные службы поступило сообщение о том, что машина ушла под лед вблизи города Маркс. Пострадавшим удалось самостоятельно выбраться на крышу автомобиля.

«Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали двоих мужчин на берег, где передали медикам скорой помощи для оказания медицинской помощи», - рассказал Юрин.

За два часа до этого аналогичный случай произошел вблизи поселка Ровное. Информации о пострадавших пока нет. Спасатели направились к месту ЧП.

Юрин напомнил, что в регионе сейчас запрещено выходить и выезжать на автомобиле на лед замерших водоемов.

В конце декабря в «Мособлпожспасе» сообщили, что в Подмосковье опасно выходить на замерзшие водоемы. Из-за оттепели и дождей лед стал хрупким.

Спасатели Скорая помощь Машины Новый год

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