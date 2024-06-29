29 июня 2024, 13:37

Вагоны с цементом сошли с рельсов в Орском районе

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На станции Западная в Новотроицке сошли с рельсов шесть грузовых вагонов, три из них перевернулись. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в Орском районе, на место выехал прокурор. Вагоны сошли с рельсов во время маневровых работ на путях необщего пользования ООО «Аккерман Цемент». В результате аварии никто не пострадал, ЧП не нанесло ущерба окружающей среде.

В пресс-службе отметили, что в вагонах перевозили цемент. Причины схода состава с рельс устанавливаются.

Ранее крупная железнодорожная авария произошла на перегоне Инта-1 - Угольный в Коми. Поезд Воркута - Новороссийск сошел с рельсов, в результате пострадали до 40 человек, три пассажира погибли. Один из пострадавших рассказал 360.ru, что вагон, в котором он находился, почти сразу после ЧП начал заполняться водой. По его словам, многие получили травмы позвоночника и шеи.

РЖД 28 июня восстановили размытую насыпь и запустили второй путь.

РЖД Урал Россия Поезда
29 июня 2024, 11:43
Неизвестный пытался пронести дроны на московский автовокзал
Unsplash
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Охрана центрального московского автовокзала обнаружила у одного из посетителей коробки с четырьмя квадрокоптерами. Документов на дроны у мужчины не было. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина пытался пронести аппараты через центральный вход здания на Щелковском шоссе.

Ранее в том же районе местные жители нашли гранату. Они обратились в экстренные службы. Подозрительный предмет осмотрели и обезвредили кинологи и военные саперы. По данным источника 360.ru, никто не пострадал.

Беспилотники Москва
29 июня 2024, 11:33
Мужчина в Москве устроил пожар на крыше и упал с нее
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы мужчина, предположительно, устроил пожар на крыше, а затем упал с нее, рассказал источник 360.ru. По данным на 10:24, мужчина проявлял признаки жизни. На место направили бригаду скорой помощи и полицейских.

ЧП случилось по адресу: шоссе Энтузиастов, 15/16. В экстренные службы в 10:15 поступила информация о том, что горит крыша многоэтажного дома, а на ней сидит человек. Через несколько минут оказалось, что он упал вниз. Очевидец утверждал, что видел, как человек что-то поджигал на крыше.

Тем же утром на площади Рогожская Застава в центре Москвы загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы. Сотрудники ДПС были вынуждены полностью перекрыть движение транспорта по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. Водителей попросили быть аккуратнее и выбирать пути объезда.

Пожары Скорая помощь Москва
29 июня 2024, 11:03
Следком озвучил предварительную причину пожара в Балашихе
Пресс-служба МЧС
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Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной возникновения пожара в Балашихе, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Следователи осмотрели место ЧП и назначили судебно-медицинские и пожаро-техническая судебные экспертизы. По данным СК, все жертвы пожара погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожары Балашиха Следственный комитет России
29 июня 2024, 09:19
Четыре человека пострадали в ДТП с асфальтоуборочной машиной в Москве
Публичное достояние
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Четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и асфальтоуборочной машиной в Новомосковском административном округе столицы. На месте аварии разлилось топливо. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось на 28-м километре Киевского шоссе при выезде с АЗС в сторону Москвы. Информация поступила в экстренные службы около 08:50. На место выехала бригада скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее в тот же день на площади Рогожская Застава в Москве загорелся автомобиль. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть проезд по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. На место выехали оперативные службы.

Скорая помощь ДТП Топливо Машины Москва

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