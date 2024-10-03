03 октября 2024, 19:22

Вагон метро загорелся в Москве

РИА «Новости»
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В столичной подземке загорелся вагон, сообщил источник 360.ru. К месту происшествия направились экстренные службы.

«Горит вагон метро, угрозы людям нет. Для проверки едет цистерна», - отметил источник 360.ru.

В конце сентября на севере Москвы сгорел дом на колесах. Фургон Mercedes на Ангарской улице загорелся из-за разгерметизации газового баллона. В результате ЧП пострадал один человек - с ожогами его доставили в НИИ Склифосовского. Один из газовых баллонов увезли с места происшествия, второй охладили из пожарного рукава.

Пожары Метро Москва
03 октября 2024, 18:14
Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуру нашли живым в Королеве
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Сотрудники полиции нашли живым в Королеве детеныша кенгуру Кроша, похищенного из Ярославского зоопарка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она опубликовала кадры, на которых сотрудник полиции в гражданской одежде гладит зверька и успокаивает его.

В самом же Ярославском зоопарке тем временем выхаживают кенгуру, которого злоумышленник украл в Калужской области. В скором времени его обещают вернуть владельцам.

Похитителем животных оказался уроженец Вологодской области , ранее судимый за кражу и с 2020 года находившийся в розыске за то, что сбежал из-под условного срока. Полицейские поймали вора с поличным в электричке. Один из украденных им зверей погиб.

МВД РФ Животные Зоопарки Королев
03 октября 2024, 17:33
Пожар произошел на территории колонии в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул на территории колонии строго режима в Екатеринбурге. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, в одном из зданий загорелась кровля. От крыши поднимается густой дым.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что огонь распространяется на площади около 400 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Минувшей ночью пожар произошел в театре музыкальной комедии в Хабаровске. В результате обрушилась кровля над фойе. В тушении огня задействовали 50 специалистов и 11 единиц техники. Во время ликвидации пожара взорвались четыре баллона с газом.

Пожары Екатеринбург
03 октября 2024, 08:04
Режим «Ковер» ввели в аэропорту Казани. Предварительная причина — угроза БПЛА
РИА «Новости»
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Казанский аэропорт с 06:00 3 октября временно прекратил принимать и отправлять авиарейсы. Его работу ограничили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

Самолеты
02 октября 2024, 21:26
В Москве машина врезалась в дорожный знак и перевернулась, пострадал ребенок
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Подросток пострадал в ДТП с участием легковушки на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Северного Измайлова. Водитель не справился с управлением и наехал на знак, после чего автомобиль перевернулся.

В машине находились восемь человек. В результате ДТП пострадал 14-летний ребенок. На место ЧП прибыли медики, подростка госпитализировали.

Ранее смертельная авария случилась в Санкт-Петербурге. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего врезался в автомобиль Kia Picanto. В результате случившегося погиб пассажир, находящийся в отечественном авто, а также 10-летняя девочка из Kia.

Дети Машины Москва

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