В ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске произошла перестрелка

По словам очевидцев, они слышали не менее пяти выстрелов. По информации Telegram-канала, группа молодых людей пыталась убежать от другой группы, которая открыла по ним огонь.

На место происшествия выехали экстренные службы. По информации пресс-службы полиции Подмосковья, конфликт произошел около одного из домов, расположенных на бульваре Космонавтов. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

В Пушкино 26 октября в центральном парке произошла массовая драка со стрельбой. В потасовке участвовали несколько человек, один из которых начал палить из травматического пистолета. Посетители покинули парк, на место стрельбы приехала полиция и Росгвардия.