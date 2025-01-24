В здание порохового завода в Казани швырнули «коктейль Молотова»
Злоумышленник попытался поджечь пороховой завод в Казани, бросив в административное здание предприятия «коктейль Молотова». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.
Возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал. По предварительным данным, на камерах наблюдения заметили подростка 15 лет. Он попытался скрыть лицо шарфом. Сейчас юношу ищут.
Ранее житель Санкт-Петербурга попытался поджечь здание военкомата Ленинградской области на Фонтанке , бросив в окно на первом этаже два «коктейля Молотова». Поджигателя заметили пассажиры проезжавшего мимо экскурсионного автобуса и вызвали полицейских. Вскоре его удалось задержать, против него возбудили уголовное дело о теракте. Мужчина признал вину, его отправили под стражу до 19 февраля.