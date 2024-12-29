В Южной Корее произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером. Что известно к этому часу

Предварительная причина - проблемы с шасси Пожарные службы официально подтвердили агентству Yonhap смерть 120 человек. В прессе сообщают, что из всех летевших эти рейсом людей удалось спастись только двоим.

Лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air рейса Бангкок - Муан должен был совершить посадку в аэропорту в 08:30 по местному времени (02:30 по московскому).

По данным Yonhap, из-за проблем с выдвижением шасси пилоты пытались приземлиться на фюзеляж, но сбросить скорость до конца ВПП не удалось, а после столкновения с преградой самолет загорелся. Момент авиакатастрофы попал на видео. Очевидцы рассказали изданию , что возгорание произошло еще до посадки - его было видно на правом крыле воздушного судна.

По информации AFP, лайнер не смог совершить посадку с первого раза. Пилоты предприняли вторую попытку, но замедлиться до конца полосы не получилось. Также появлялась информация о том, что ЧП случилось из-за столкновения с птицами , которое и повлекло неисправности с шасси.

Реакция на авиакатастрофу Среди пассажиров рейса не было россиян. Большинство из летевших - корейцы, но на борту также находились двое тайцев.

В связи с авиакатастрофой российское посольство выразило соболезнования семьям погибших, дипломаты пожелали выздоровления пострадавшим. В связи с крушением борта в Муане сделала заявление премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават. Она распорядилась оказать помощь возможным выжившим соотечественникам.

На место катастрофы прибыл исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок Компания Jeju Air пообещала сделать все возможное для установления причин произошедшего. Представитель авиаперевозчика рассказал, что разбившийся лайнер использовался уже 15 лет, и с ним никогда прежде не происходило несчастных случаев. В авиакомпании добавили, что информация о возможных неисправностях сейчас уточняется.

Агентство Newsis сообщило, что борт изготовили в 2009 году.

После авиакатастрофы все рейсы в Муане отменили, сообщило издание The JoongAng. По информации Yonhap, аэропорт объявили зоной особого бедствия.