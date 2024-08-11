11 августа 2024, 23:12

В Югре нашли тела детей, пропавших вместе с группой хантов

Freepik
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Тела двух детей, которые пропали вместе с группой хантов при передвижении в сторону одного из стойбищ, нашли в Югре. Об этом сообщил Telegram-канал СК России по ХМАО-Югре.

«В реке обнаружена перевернувшаяся моторная лодка и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения», - написали в публикации ведомства.

До этого завели уголовное дело об исчезновении семьи в Сургутском районе. Как выяснили следователи, 8 августа семь жителей, входящих в число коренных малочисленных народов Севера, отправились на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. До места назначения они не добрались.

Утром 9 августа, в реке нашли труп женщины, а на следующий день там обнаружили двух мертвых детей. На телах не было признаков насильственной смерти.

Ранее источник 360.ru сообщил, как моторная лодка перевернулась в Москве-реке. На борту находились четыре человека.

Уголовное дело Дети Семья Россия Реки
11 августа 2024, 22:07
Два теплохода столкнулись в Петербурге
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Два теплохода столкнулись в акватории Невы в Петербурге. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Правоохранители получили звонок о столкновении двух судов около 03:30 в воскресенье, 11 августа. Один теплоход врезался в другой при маневрировании в районе Свердловской набережной.

«В результате происшествия пострадавших нет, разлива нефтепродуктов нет, водотечности нет. На данный момент установлено, что у обоих судов имеются значительные повреждения корпуса и лакокрасочного покрытия», - уточнили в пресс-службе управления.

Капитаны теплоходов прошли медицинское освидетельствование, подтвердившее, что алкоголь перед работой они не употребляли. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Санкт-Петербург Полиция
11 августа 2024, 16:55
Моторная лодка с группой людей перевернулась в Марьине
Unsplash
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Моторная лодка перевернулась в Москве-реке в районе Марьино, около Курьяновской набережной. Об этом сообщил источник 360.ru.

На борту находились четыре человека человека.

«Двое в жилетах. Один без жилета, сидит на лодке», - указал собеседник 360.ru.

На место ЧП направили спасателей и спецтехнику.

Ранее лодка с людьми на борту перевернулась на Белавинском озере в Усть-Кубинском районе в Вологодской области. В маломерном судне находились трое взрослых и четверо детей. Пять человек сами выплыли на берег, двое утонули.

В результате ЧП погибла 46-летняя женщина и ребенок 2018 года рождения. Тела вытащили из воды прибывшие на место спасатели.

МЧС РФ Москва
11 августа 2024, 15:33
Появились кадры смертельного ДТП с водителем-подростком в Москве
Телеканал «360»
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Московский подросток за рулем автомобиля каршеринга не справился с управлением и на большой скорости врезался в дом на Южнобутовской улице. Видеозапись с моментом аварии появилась в распоряжении 360.ru.

Несовершеннолетний водитель пытался на машине скрыться от патруля ДПС. В результате ДТП погиб пассажир 2009 года рождения. Двое подростков получили травмы, их доставили в больницу.

Устроивший аварию водитель скрылся с места ДТП, его задержали. Им оказался 15-летний житель Москвы.

По данным СК, подростки взяли машину напрокат с помощью чужого аккаунта. По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Ранее 12-летний мальчик за рулем иномарки напугал жителей ЖК в рабочем поселке Томилино в Подмосковье. Ребенок гонял на машине по двору, в том числе у детской площадки. Одна из женщин сделала хулигану замечание, на что тот в ответ обматерил ее.

Уголовное дело Дети ДТП Машины Водители Каршеринг Москва
10 августа 2024, 10:17
Двух организаторов секты «Фалуньгун» арестовали на Кубани
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В Краснодарском крае суд арестовал двух организаторов ячейки китайского религиозного движения «Фалуньгун»*. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

По версии следствия, с июля 2020 по ноябрь 2023 года злоумышленники вели запрещенную деятельность в России, вовлекали новых адептов, проводили собрания и распространяли свою спецлитературу.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости» , что силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей движения. Рейды проводили по 19 адресам: в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. Правоохранители обнаружили запрещенные в России материалы «Фалунь Дафа»* и «Фалуньгун»*, в том числе литературу и атрибутику, уточнил RT. Следователи возбудили уголовное дело.

Секту «Фалуньгун»* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. Кандидат психологических наук Александр Невеев рассказывал, что большое внимание сектанты уделяют именно продлению жизни, но отрицают «нормальную» медицину. Эксперт рассказал, что после вербовки адепты полностью отрекаются от семьи и детей. Они становятся фанатиками, готовыми идти на убийства.

Ранее суд арестовал главаря запрещенной в России секты «Фалуньгун»* Наталью Миненкову. Ее обвинили в организации деятельности нежелательной организации в России, передали «Известия».

* Организации, признанные нежелательными в России.

Уголовное дело Суд Краснодар Россия Медицина Китай Литература Краснодарский край

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