В Йошкар-Оле прохожий спас женщину от разъяренного бывшего, но сам стал жертвой

Мужчина услышал женские крики и бросился на помощь. Он увидел, как незнакомый ему человек бьет женщину, и решил вмешаться. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударил заступника. Очевидцы и сама пострадавшая вызвали скорую помощь и полицию, но помочь мужчине было уже невозможно.

Позже источник сообщил, что у предполагаемого убийцы и женщины, которую он избивал, есть общий ребенок. Нападавшего разыскивают правоохранители.

360.ru обратился за комментарием в Следственное управление СК по республике Марий Эл, но пока не получил ответа.

Ранее житель Сочи искалечил бывшую возлюбленную , избив ее кулаками и ключами от автомобиля и оставив без глаза. Суд отправил его под стражу на два месяца.