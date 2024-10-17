17 октября 2024, 09:51

В Якутии мужчина избил школьника за светлую кофту и фиолетовую куртку

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В Якутии водитель Lexus напал на школьника, потому что тот был одет в слишком светлую кофту и фиолетовую куртку. О конфликте из-за выбора одежды сообщил Telegram-канал Baza.

По словам матери пострадавшего, ее 14-летний сын шел в школу со своей подругой. Когда дети проходили по улице Стадухина, их окликнул неизвестный мужчина. Он подошел к парню, спросив, почему тот так разоделся и не девочка ли он.

«Когда парень ответил, что он пацан, мужчина сдернул с него капюшон и ударил по лицу», - уточнил источник канала.

Затем мужчина последовал за детьми и начал кричать, чтобы юноша больше не появлялся в таком виде и не попадался ему на глаза.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность нападавшего. Им оказался местный житель Андрей Ф. Против него возбудили уголовное дело по статье «Побои». При этом, по словам последнего, он хотел лишь поговорить, но получил грубый ответ от школьника.

Ранее в Воронеже 50-летний мужчина едва не задушил подростка в маршрутке из-за того, что тот громко говорил по телефону о физике. Пять женщин пытались остановить агрессивного пассажира, но ничего не выходило, пока в конфликт не вмешался стоявший на остановке мужчина.

Школьники Водители
17 октября 2024, 10:44
Младенец скончался от внезапной остановки сердца в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге шестимесячный ребенок умер скончался от внезапной остановки сердца. В это время за ним присматривала няня, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Источник канала уточнил, что мальчик умер в квартире дома на Ленсовета. Его матери и отцу по 22 года. Оба работают на складах интернет-магазинов. Няню младенцу нашли в интернете.

Вечером мальчику стало плохо. Няня сообщила об этом родителям и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали клиническую смерть и экстренно госпитализировали младенца в детскую больницу. Но спасти его жизнь не удалось.

В начале октября в поселке Петровское трехлетний мальчик проглотил магниты, с которыми играл дома. Ребенка госпитализировали с острой кишечной непроходимостью, перфорацией желудка, перитонитом и инородными предметами в желудке. Врачи делали все возможное, но спасти пациента не смогли.

Санкт-Петербург
16 октября 2024, 12:56
«Хотел отжать доли». Подозреваемый в подрыве авто в Москве оказался экс-спецназовцем
РИА «Новости»
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Совладелец бара «Гадкий койот», которого подозревают в попытке подрыва машины бизнес-партнера в Москве, оказался бывшим белорусским спецназовцем. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

«В последнее время 50-летний Виталий открывал бары в Москве вместе с жертвой. Предварительно, он хотел отжать у Виктора доли в питейных заведениях», - написали авторы материала.

Задержанный являлся совладельцем более десяти заведений в Москве. В социальных сетях он упоминал о своей службе в воинской части в Минске. Однако его доля в барах была невелика - в основном не более 5%.

По одной из версий, бизнесмен стремился к большему, но у него не складывались отношения с одним из партнеров - 44-летним Виктором.

Виталий, отметили авторы публикации, решил напугать и своего коллегу и установил на его автомобиль TANK самодельное взрывное устройство. Чтобы скрыть СВУ, он использовал детскую пеленку и мусорный пакет.

Когда Виктор выбросил пакет, а затем взял пеленку, раздался взрыв. В результате взрыва мужчине оторвало часть кисти, а его шестилетний сын получил ранение головы.

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали вечером 16 октября. При обыске у него нашли схрон оружия. Стало известно, что подозреваемый в подрыве машины в Москве мог быть украинским налогоплательщиком. По версии следствия, мужчина мог устроить покушение на партнера из-за конфликта в ведении бизнеса.

Ранее член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предположил, что припаркованную на Профсоюзной улице машину подорвал профессионал , который рассчитывал убить ее владельца.

Взрывы Оружие Бизнес Машины Москва
16 октября 2024, 12:55
Выжившего в Охотском море Пичугина отравили в реанимацию
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Выжившего в Охотском море Михаила Пичугина после обследования отправили в реанимационное отделение. Об этом сообщили представители Магаданской областной больницы. По оценке медиков, сейчас состояние мужчины можно назвать стабильным.

В приемное отделение он поступил минувшим вечером в 21:50. Медики обследовали органы грудной клетки, взяли необходимы анализы.

«По результатам, он помещен в реанимационное отделение, где в настоящий момент находится под непрерывным наблюдением», - указал врио главного врача больницы Юрий Леднев.

Ситуацию контролирует министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько. Доклады о состоянии пациента отправляют ему в онлайн-режиме.

Леденев подчеркнул, что пострадавшего удалось обеспечить всеми нужными лекарствами. Совместно с правоохранителями отрабатывают «все необходимые ситуации», добавил он.

Витько выразил соболезнования близким погибших, а также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Пичугин вместе с братом и племянником отправился в путешествие по Охотскому морю в августе, но в итоге они потерялись. Поиски ни к чему не привели. В итоге лодку, в которой находились путешественники, обнаружили рыбаки на судне «Ангел». Брат и племянник Пичугина погибли, сам он похудел на 50 килограммов.

Здравоохранение Больницы Лекарства Врачи
16 октября 2024, 12:13
Депутат Барахоев опроверг свою причастность к покушению на Кадырова
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Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг данные о том, что он якобы причастен к попытке совершить покушение на жизнь главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он заявил на встрече с общественностью Малгобека, его процитировал РБК.

Барахоев прокомментировал слова Кадырова о том, что он якобы принимал участие в подготовке покушения вместе с депутатом Ризваном Курбановым и сенатором Сулейманом Керимовым.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю», - отметил парламентарий.

Свою непричастность к преступлению подтвердил и Курбанов. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что уважает семью Кадырова. Парламентарий также напомнил о том, что глава Чечни многое сделал для мира на Кавказе.

Ранее Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову. Он обвинил их в попытке заказать его убийство из-за ситуации вокруг компании Wildberries. Глава Чечни добавил, что откажется от своих намерений, если сенатор и два депутата докажут ему свою непричастность.

Ингушетия Чечня Госдума РФ Депутаты Стрельба у офиса Wildberries

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